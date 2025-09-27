El otro "plantón" de Raphael a Zamora: no es la primera vez que cancela un concierto en la ciudad

Tras su paso por Córdoba, Raphael tenía previsto actuar ofrecer el principal concierto gratuito de los Premios Fundación Caja Rural en Zamora este pasado viernes. Sin embargo, apenas nueve horas antes del inicio del concierto, un comunicado de la entidad informaba de la suspensión del concierto de Raphael por motivos médicos. Al parecer, el artista está atravesando un proceso vírico con faringitis que ayer le impedía actuar en la campa exterior del recinto ferial Ifeza a las once de la noche.

La noticia de la cancelación del concierto de Raphael fue un jarro de agua fría para los miles de zamoranos y visitantes de fuera que tenían apuntada la fecha en sus calendarios para disfrutar del veterano artista y de canciones, convertidos en himnos, como 'Yo soy aquel' o 'Mi gran noche'. El imprevisto provocó una profunda tristeza en el entorno de Caja Rural, entidad que pedía disculpas por la cancelación: "De nuestra parte hemos hecho todo lo que hemos podido, pero al final no ha podido ser", expresaba Nicanor Santos, presidente de Caja Rural Zamora. "Ha sido por causas ajenas a nuestras posibilidades productivas", añadía durante la gala Cipriano García, director de Caja Rural Zamora.

Raphael no se ha pronunciado en sus redes sociales por su cancelación en Zamora. Eso sí, ha compartido una storie informando de que las entradas para un concierto solidario programado en el Movistar Arena en el mes de octubre se han agotado. Aunque Raphael es el cabeza de cartel de este concierto benéfico, actuarán otros grupos y artistas como Hombres G, Los Secretos, Rozalén o Antonio Orozco.

Storie que Raphael ha compartido en su Instagram. / IG

El otro concierto suspendido de Raphael en Zamora

La suspensión del concierto en Zamora ha hecho recordar a los zamoranos la otra cancelación que dejó con la miel en los labios a sus seguidores.

En marzo de 2012, Raphael reunió a 1.400 espectadores en el pabellón Ángel Nieto en su inicio de gira. La salida del divo de Linares, vestido de negro, provocó una ovación en el público. Con 'A veces me pregunto' a capella el artista rompió el hielo. El intérprete cambió parte de la letra para incluir "despierta Raphael que en Zamora estás", para deleite de sus seguidores.

En 2017, el artista Raphael era confirmado como la estrella de los conciertos de las Ferias y Fiestas de San Pedro en Zamora. El cantante de Linares iba a recalar con su gira 'Loco por cantar' tras la publicación de su álbum 'Infinitos bailes' en el que se incluían temas en colaboración de artistas como Dani Martín, Manuel Carrasco, Iván Ferreiro, Mikel Izal o Vanesa Martín. La actuación estaba prevista el 26 de junio en el auditorio Ruta de la Plata y tenían un precio de 25 euros.

Sin embargo, una laringitis provocó la suspensión del concierto de Raphael en Zamora. Un revés que obligó al proceso de devolución de entradas desde el miércoles 21 de junio.

Pese a que se realizaron numerosos esfuerzos por reprogramar el concierto en otra fecha, la apretada agenda del artista hizo imposible su presencia en Zamora. "Por el momento no es posible debido a la agenda de conciertos programados por el artista", explicaban. "Raphael es muy difícil que venga en otra fecha", reconocía la concejala de Cultura.

Ahora, ocho años después, Raphael iba a saldar su deuda con Zamora, pero de nuevo la salud ha impedido disfrutar de su talento en la ciudad.

Los fans de Raphael, en vilo por su salud desde la pasada Navidad

A finales del mes de diciembre, la grabación del especial navideño de La Revuelta se vio interrumpida por un problema de salud de Raphael, por el que acabó ingresando en el Clínico San Carlos.

Al parecer, el cantante llegó al Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid sintiéndose indispuesto, pero su profesionalidad le llevó a comenzar la grabación.

Finalmente, Televisión Española anunció la cancelación de la emisión por "respeto a Raphael". Asimismo, por aquellas fechas se cancelaron los conciertos que Raphael iba a dar esa semana, entre ellos los incluidos en el WiZink Center de Madrid los días 20 y 21 de diciembre, por "prescripción médica", según expresó RLM Management, empresa responsable de la comunicación del artista.

El diagnóstico de Raphael: un linfoma cerebral

Aunque las primeras informaciones apuntaban a que Raphael había sufrido un ictus o accidente cerebrovascular, finalmente el diagnóstico fue otro: un linfoma cerebral. Es decir, un tipo poco común de tumor cerebral. Se desarrollan a partir de linfocitos, células normales presentes en la sangre y el sistema linfático. Se desconoce por qué su ubicación se limita exclusivamente al cerebro. Los síntomas de un linfoma cerebral son los siguientes:

Déficits neurológicos focales (como por ejemplo pérdida de fuerza en las extremidades de un lado, trastornos del lenguaje o de la visión, etc.)

Cambios en el carácter y comportamiento

Cuadros de aumento de la presión intracraneal (dolor de cabeza con vómitos intensos y visión borrosa).

Aunque ingresó en el Clínico San Carlos, Raphael fue trasladado a petición propia en menos de 24 horas al Hospital Universitario 12 de Octubre, donde continuó su recuperación. Por este motivo, anunció la cancelación de sus conciertos internacionales para centrarse en su recuperación.

Raphael regresó a los escenarios en junio

Sin embargo, después de varios meses alejado de los escenarios, en abril Raphael anunciaba su vuelta. "Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo", escribió el artista en su cuenta de Instagram.

"(Gracias) a toda la sanidad pública, por haberme cuidado con una entrega, profesionalidad y humanidad ejemplares", añadía Raphael, que dirigía un saludo específico a los centros donde fue atendido, el Hospital 12 de Octubre y el Clínico San Carlos.

Así, el pasado mes de junio Raphael regresaba subiéndose al escenario del Teatro Romano de Mérida en el marco del 'Stone & Music Festival'. Tras su regreso triunfal, el artista comenzaba su gira 'Raphaelísimo' que iba a recalar en Zamora este viernes con motivo de los Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora.

Raphael, inmerso en su serie autobiográfica

El pasado mes de julio, Netflix anunció el comienzo del rodaje de 'Aquel', una serie biográfica sobre la vida del cantante Raphael. Según explicaban fuentes de la plataforma, la serie tendrá ocho episodios y en ellos se contará la vida del artista desde sus inicios en Linares hasta lograr su fama mundial. Javier Morgade y Carlos Santos serán los protagonistas. “He contado mi vida sin filtros, y los guionistas la han interpretado con total libertad. Este no es un biopic que idealiza mi trayectoria, sino un retrato honesto, sin adornos, que no rehúye ningún aspecto”, ha explicado Raphael.