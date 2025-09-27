Un piso y tierras, herencias recibidas por Manos Unidas en Zamora por... más de 630.000 euros

La delegación de Manos Unidas en Zamora recibió más de 630.000 euros el pasado año a través de herencias y legados, lo que supone la primera fuente de financiación de la organización católica que lucha por erradicar el hambre y la pobreza en el mundo.

La organización recibió "una herencia de una casa en Benavente" y el año anterior "una herencia de fincas en un pueblo que se han vendido", desgranó la presidenta de Manos Unidas en Zamora, Milagro Morata.

El perfil de la persona que deja sus bienes o un legado a la entidad "son personas que no tiene familia cercana" y "no siempre" tiene vinculación con la organización, precisó la máxima responsable de Manos Unidas en la Diócesis de Zamora.

Cuentas

El presupuesto de la entidad en 2024 ascendió a 803.224 euros, de los cuales 754.545 euros procedieron de fondos privados, donde las partidas de legados y herencias suponen 630.496 euros, seguido de las aportaciones de particulares, con 86.760 euros.

Las actividades realizadas por el colectivo generaron un montante de 33.960 euros, siendo la Operación Bocata, con 20.879, y los conciertos y festivales, con 6.832 euros, las propuestas que más recursos dieron. Además, de fondos públicos la entidad percibió 14. 719 euros.

Beneficiarios

Los fondos logrados en Zamora, donde hay 480 socios y medio centenar de socios activos, han permitido que la delegación colabore en seis proyectos repartidos entre Malawi, Burkina Faso, La India, Camboya y Angola.

A nivel nacional, Manos Unidas en 2024 destinó 50 millones de euros a financiar cerca de 900 proyectos, que han beneficiado directamente a 1,6 millones de personas en distintos lugares del mundo y a lo largo de sus 66 años de historia, la entidad ha consolidado su misión gracias al esfuerzo de casi 7.000 voluntarios y un equipo reducido de 157 profesionales.

Trabajo en favor de los más pobres

El delegado episcopal de Misión Samaritana, César Salvador Gallego, aludió a que Manos Unidas se dedica "a trabajar para erradicar la pobreza, el hambre, la injusticia, la enfermedad... todo lo relacionado con la vulnerabilidad del ser humano, pero en los países que llamamos del tercer mundo".

El sacerdote afirmó que "es bueno hacer memoria porque vivimos en un mundo en el cual parece que las noticias son siempre malas o negativas" y "cuando una institución como Manos Unidas" hace pública su memoria es "para darse cuenta de que son muchas las actividades y las acciones que se hacen en favor y al servicio de los demás, especialmente de los más pobres".