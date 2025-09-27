Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE arrebatadas a Sanabria José Luis Fernández Actualizado: 27/09/2025 13:32 Ver galería > La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.

Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE en Sanabria José Luis Fernández La manifestación, convocada por UPA-COAG, ha llegado a colapsar parte de la Avenida Ciudad de Barcelona para defender el presente y el futuro de los sanabreses.