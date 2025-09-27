Tradiciones
Las mascaradas que traen la lluvia a Zamora: un desfile de récord para celebrar la fortaleza de esas tradiciones
El festival de la máscara ha mostrado un año más en la capital zamorana la fortaleza de una tradición que se mantiene arraigada en muchos pueblos de la provincia y que se recupera en otros. Una treintena de manifestaciones de antruejo ligadas al invierno han desfilado por las calles del centro de Zamora, pese a la lluvia.
Las mascaradas trajeron el jolgorio y la lluvia a las calles de Zamora y lo hicieron en una celebración que año a año gana adeptos y son ya 37 los grupos de máscaras llegados de distintos puntos de la Península Ibérica para mostrar su fortaleza en Zamora.
El desfile, desde la plaza de la Marina hasta la de Viriato, se desarrolló por momentos bajo la lluvia, lo que no impidió que la celebración mantuviese toda su esencia y diera cuenta de la riqueza y variedad de estas tradiciones.
Al inicio del desfile del XIV Festival de la Máscara de Zamora, el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora y diputado de Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, indicó que ha sido la edición más multitudinaria, con presencia de más de medio millar de personas que han escenificado las máscaras de 37 localidades ibéricas. De ellas, 17 eran de Portugal mientras que de la provincia de Zamora se mostraron 16 de las mascaradas que perduran en el tiempo en otros tantos pueblos y el resto llegaron de Segovia y municipios de Galicia y Extremadura.
El encuentro consolida a Zamora como principal punto de referencia de España en las reuniones de mascaradas.
