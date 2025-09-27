Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El mago Josemari Alcázar regresa a la Biblioteca Pública

El espacio cultural acoge un espectáculo sobre igualdad destinado a todos los públicos

Un espectáculo en la Biblioteca Pública. | ALBA PRIETO

N. S.

La Biblioteca Pública de Zamora acogerá magia e interpretación la próxima semana.

Dentro de las XXXII Jornadas Internacionales de Magia, que arrancaron el viernes con la Magia viajera y concluyen el próximo 5 de octubre, el mago Josemari Alcázar presenta "Abrapalabra", un espectáculo con cuentos, historias y mucha magia. Divertido y 100% participativo donde los niños de 3 a 100 años disfrutarán a lo grande.

El profesional actuará tanto el 30 de septiembre como el 1 de octubre a las 18.30 horas en el salón de actos del centro cultural. Además todavía puede descubrirse la muestra de fotografías del mago y trabajador humanitario "Maravillas en las sombras: un viaje de magia y humanidad".

"Ellas cuentan" es el título del espectáculo que recala en la antigua Casa de la Cultura el día 3 a las 19.00 horas a través del ciclo Biblioescena. En él, a través de cuentos teatralizados donde seis mujeres reales, interpretadas por la misma actriz, pasarán por el escenario para contar quiénes son y a su vez, narrar otras historias sobre igualdad. En propuesta la intérprete se acompaña de títeres, teatro de objetos, narraciones, danza y música. n

