La Junta refuerza con 5,6 millones el desarrollo de Puerta del Noroeste

Tras años de tramitación y planificación, el polígono industrial Puerta del Noroeste de Benavente afronta una fase decisiva en estos meses con la inyección económica de la Junta de Castilla y León. La administración regional ha autorizado una ayuda que asciende a 5,6 millones de euros, cantidad que se utilizará para financiar la ampliación del suelo empresarial y dotar a esta zona de las infraestructuras necesarias para su dinamización.

El Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) es el encargado de canalizar estas ayudas, enmarcadas dentro del Programa Territorial de Fomento de Benavente 2019-2022, prorrogado dos años más y con el que se persigue potenciar a la ciudad de Benavente como polo de nuevas inversiones productivas.

COMISION DE SEGUIMIENTO PUERTA DEL NOROESTE / EVA PONTE

Este apoyo autonómico, además, supone el 45,5% del coste total del proyecto, que asciende a 12,3 millones de euros. Diputación Provincial de Zamora y el propio Ayuntamiento de Benavente son los encargados de aportar el resto, 3,3 millones cada uno.

Ampliación del CTLB

El polígono Puerta del Noroeste cuenta con 58 hectáreas que están destinadas a la ampliación del Centro de Transportes y Logística de Benavente (CTLB). Esta actuación pretende ser una respuesta eficaz a la demanda de suelo industrial vinculado al transporte, el comercio y la distribución, sectores para los que Benavente es un enclave estratégico por su ubicación, en el cruce de las principales vías de comunicación que se dirigen al noroeste peninsular.

La empresa encargada de las obras de urbanización es Contratas y Obras San Gregorio S. A., cuyos trabajos ascienden a siete millones y medio de euros. Unos trabajos que ya se iniciaron este mismo verano y que cuentan con un plazo de ejecución de catorce meses. Por su parte, la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud será llevada a cabo por Uxama Ingeniería y Arquitectura.

Terrenos del polígono Puerta del Noroeste / J. A. G.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, ya se congratuló en su día por que este proyecto haya arrancado "en plazo, sin retrasos con respecto al calendario fijado, lo que es un refuerzo importante para los inversores", subrayó. Además, aunque se trata de una obra de larga duración, no se prevén retrasos, puesto que no reviste una gran complejidad técnica.

Con todas las infraestructuras

Paralelamente al inicio de las obras, el Ayuntamiento, en coordinación con la Junta de Castilla y León, ha avanzado en la tasación y preparación de las parcelas con vistas a su comercialización. La intención es que, una vez completada la urbanización, las empresas interesadas puedan instalarse en un espacio dotado de todas las infraestructuras necesarias para su implantación y crecimiento.

Planos de Puerta del Noroeste. / Cedida

Desde su concepción en 2015, el polígono ha sido considerado un proyecto "estratégico" para la economía local, provincial y autonómica. Su desarrollo no solo busca atraer nuevas plataformas logísticas, sino también el poder generar un impacto socioeconómico duradero en la zona, favoreciendo la reindustrialización, la creación de empleo y la consolidación de Benavente como nodo logístico de referencia en el noroeste español.