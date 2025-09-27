Dos jóvenes se juegan 4 años de cárcel por desoír a policías y burlar su detención: atentado a la autoridad

La pelea a las puertas de un pub de la capital a las 6.00 horas terminó en la Comisaría Zamora para dos amigos que se encontraban en la puerta del establecimiento y, al escuchar "alto, policía" que lanzaron agentes nac, uno salió corriendo hacia la Plaza Mayor y el otro abandonó el lugar en la misma dirección. El intento de escabullirse de la intervención policial fue el origen de un enfrentamiento que los dos jóvenes niegan y afirman que no fue más allá de manifestar su protesta por un arresto injustificado, frente a la palabra de los policías que les denunciaron por atentado a la autoridad y por lesiones.

La denuncia ha terminado por sentar en el banquillo de los acusados a los dos amigos, de iniciales A.H.G. y A.L.O., para los que la Fiscalía de Zamora exige una condena a dos años de prisión para cada uno y a multas de 600 euros por las lesiones que los policías afirman que les causaron durante el forcejeo previo a la reducción "empleando la fuerza mínima imprescindible" y arresto de cada uno con ayuda de policías municipales.

Las heridas consistentes en erosión en una rodilla y en un dedo de uno de los agentes, que el médico forense manifestó que pudo darse por el roce con el suelo al aprehender al arrestado; y en una tendinitis en ambas manos de la que tardó 45 días en curar, a la que el facultativo de los juzgados restó importancia y redujo los días de cura a diez.

Ese informe podría llevar a la magistrada del Juzgado de lo Penal a reducir las indemnizaciones solicitadas que ascienden a 2.700 euros y 175 euros al imputado A.L.O.; y de 245 euros a A.H.G., este último el que salió en defensa de su amigo cuando le vio tirado en la Plaza Mayor mientras le reducían los policías, de acuerdo con su relato en el juicio celebrado esta semana.

El suceso tuvo lugar el 18 de diciembre de 2021 en un local próximo al Ayuntamiento de Zamora, cuando dos policías nacionales llegaron al pub y los dos jóvenes corrieron hasta la Plaza Mayor, según el relato de la Fiscalía, e hicieron caso omiso a la orden de los agentes para que cesaran en lo que definieron como una huida. Esta solo cesó cuando A.L.O. se vio "acorralado por otra dotación policial", momento en el que "se detuvo enfrentándose verbalmente a los agentes, abalanzándose sobre ellos, dando lugar a un forcejeo" que terminó cuando el redujeron para detenerle "con ayuda de una policía local" junto al cuartel.

"Os voy a dar lo vuestro"

Es en ese momento, cuando irrumpe en la escena el otro acusado, A.H.G., al ver a su amigo "en el suelo, gritando de dolor y diciendo que no podía respirar", según indicó en el juicio. Versión que contrasta con el relato de los policías que afirman que se fue hacia ellos "con actitud violenta y agresiva" al grito de "¡soltad a mi amigo, os voy a dar los vuestro como no le soltéis, maderos de mierda, os mato!". Dos agentes nacionales y otros dos de la municipal trataron de calmarle ante lo que "intentó dar patadas" a los policías que "tuvieron que reducirle haciendo uso de la fuerza mínima imprescindible", defiende la Fiscalía.

La acusación particular, que pedía ocho meses de prisión, defendió los mismos argumentos que los agentes volvieron a describir en la vista oral, en la que mantuvieron que estas dos personas fueron las que provocaron el altercado en el interior del pub y que cuando los iban a identificar "salen corriendo hacia la Plaza Mayor" donde se dan de bruces con una tercera persona y se dividen para ser alcanzado por los agentes A.L.O. que opuso "fuerte resistencia" durante su arresto "con un más que agresivo forcejeo", añaden los policías.

El abogado de la defensa sostuvo que se vulneró el derecho fundamental a la libertad de los dos jóvenes y que fueron víctimas de "una detención arbitraria, sin causa y practicada de forma perjudicial" para ambos que reiteraron que se fueron al ver a los agentes llegar "presas del pánico" por la situación que se estaba dando.