Una imputada por conducir ebria: "Soplé con el coche aparcado varias horas antes"

El roce de su vehículo contra otro al estacionar en el aparcamiento de un supermercado ha costado a una zamorana la imputación de un delito de conducción bajo los efectos del alcohol que podrían dejarle un año sin el permiso de circulación, si el Juzgado de lo Penal admite la tesis de la Fiscalía de Zamora y le condena.

La procesada por un delito contra la Seguridad Vial negó haberse puesto al volante después de haber bebido y explicó que rayó el turismo que estaba estacionado horas antes de que la Policía Municipal la sometiera al control de alcoholemia. "Había ido con mi hija a pasar el día en el centro comercial, comimos antes en una hamburguesería situada enfrente", explicó para especificar que fue antes de la hora de comer cuando dejó el turismo y causó los daños.

"Dejé una nota con mi teléfono en el parabrisas y me fui con mi hija, durante la comida tomé un par de cervezas de 33 centilitros", lo que motivó que el test diera positivo, 0,69 en la primera prueba, indicó, y 0,63 al realizar la segunda. El tratamiento que la acusada seguía con ansiolíticos contribuiría a incrementar ese efecto, "no había consumido alcohol en toda la mañana", afirmó para detallar que "a las 8.00 horas tomé tranquimacín y esto fue a las 14.00 horas".

Las imágenes que no se aportaron

Su abogado pide la absolución de su clienta y manifestaba que, en todo caso, debería habérsele sancionado por vía administrativa. El letrado recordó que "lo que no está en los autos no está en el mundo" para restar credibilidad a la acusación de los policías municipales que dijeron disponer de imágenes que probaban su versión, en las que se vería a la conductora llevándose por delante la puerta de acceso al estacionamiento, pero que no aportaron durante las diligencias judiciales, por lo que no pueden ser tenidas en cuenta como una prueba del delito de conducción bajo los efectos del alcohol. "No podemos darlas por acreditadas porque no están en el atestado y generaría indefensión a mi clienta".

El abogado insistió en que su clienta no iba a coger el vehículo cuando los agentes le obligan a realizar la prueba, "comió por allí con su hija y bebió dos cervezas porque iba a dar una vuelta por el centro comercial de enfrente, esto no es un delito porque no iba a mover su coche y se le somete a la alcoholemia", protestó el letrado que indicó la buena fe de su clienta que dejó sus datos y "pagó de inmediato los daños causados al otro turismo".