El imaginero Ramón Álvarez protagoniza las VI Jornadas de Estudios Locales que organiza el Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo.

Bajo la denominación de "Ramón Álvarez. Arte y espiritualidad en la España del siglo XIX", la institución cultural ha organizado una serie de intervenciones los días 2 y 3 de octubre a partir de las 19.30 horas en el salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León.

La primera sesión el historiador José Andrés Casquero pronunciará la ponencia "Ramón Álvarez, 1825-1889", mientras que el historiador del arte y especialista en iconografía Enrique Gómez Pérez ahondará en la "Estética, iconografía y talleres religiosos de arte sacro en la España del siglo XIX: estado de la cuestión".

La segunda sesión el investigador y miembro de la Academia Andaluza de la Historia, Ramón de la Campa Carmona, hablará sobre "Espiritualidad y arte sacro en España en el último tercio del siglo XIX", el profesor de la Escuela Superior de Conservación-Restauración de Bienes Culturales de Madrid, Francisco Javier Casaseca, abordará "La tela encolada: tradición, usos y evolución".

Las jornadas concluyen con una visita guiada el día 4 a la exposición sobre el imaginero abierta en La Encarnación con motivo del bicentenario.

El catálogo de la muestra puede adquirirse en la sede Instituto de Estudios Zamoranos y en librerías a un precio de 10 euros.