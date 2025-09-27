Divulgación
El imaginero Ramón Álvarez protagoniza las VI Jornadas de Estudios Locales
Las charlas, que aproximan a su estética, su técnica o al arte sacro en el siglo XIX, tendrá lugar el 2 y 3 de octubre en el Etnográfico
El imaginero Ramón Álvarez protagoniza las VI Jornadas de Estudios Locales que organiza el Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo.
Bajo la denominación de "Ramón Álvarez. Arte y espiritualidad en la España del siglo XIX", la institución cultural ha organizado una serie de intervenciones los días 2 y 3 de octubre a partir de las 19.30 horas en el salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León.
La primera sesión el historiador José Andrés Casquero pronunciará la ponencia "Ramón Álvarez, 1825-1889", mientras que el historiador del arte y especialista en iconografía Enrique Gómez Pérez ahondará en la "Estética, iconografía y talleres religiosos de arte sacro en la España del siglo XIX: estado de la cuestión".
La segunda sesión el investigador y miembro de la Academia Andaluza de la Historia, Ramón de la Campa Carmona, hablará sobre "Espiritualidad y arte sacro en España en el último tercio del siglo XIX", el profesor de la Escuela Superior de Conservación-Restauración de Bienes Culturales de Madrid, Francisco Javier Casaseca, abordará "La tela encolada: tradición, usos y evolución".
Las jornadas concluyen con una visita guiada el día 4 a la exposición sobre el imaginero abierta en La Encarnación con motivo del bicentenario.
El catálogo de la muestra puede adquirirse en la sede Instituto de Estudios Zamoranos y en librerías a un precio de 10 euros.
