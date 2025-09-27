El "gimnasio del cerebro": 150 personas con dolencias neurológicas en terapia alternativa en Zamora con Aisnem

Pediatras de Zamora están derivando a niños y niñas, así como gabinetes psicológicos, a la Asociación de Integración Sensorial Neurológico Motórico (Aisnem) para que completen las terapias con su metodología innovadora que es "una coadyuda desde la parte cognitiva y motórica para que esa persona, su cerebro, funcione mejor", explica su impulsor en Zamora, Óscar Torres, profesor y neuropsicólogo con 25 años de experiencia profesional.

La Asociación está pendiente de concretar el contacto con el Complejo Asistencial de Zamora para colaborar en el tratamiento de pacientes con algún tipo de trastorno neuronal, como la unidad de Ictus del Hospital Virgen de la Concha. Y es que el uso de estas terapias alternativas que aúnan neurociencia y psicología son "el gimnasio del cerebro", cuya finalidad es "hacer felices a las personas", declara este experto.

El impulsor de la Asociación, Óscar Torres, explica una de las terapias al presidente de la Diputación y al alcalde de Zamora, mientras un usuario realiza sus ejercicios en otro aula. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

"Nosotros construimos carreteras para que pasen coches y les enseñamos a hacer su coche. Si una persona tiene un daño cerebral, vamos a trabajar para que mejore y le vamos a enseñar a manejarlo, sino estará con depresión, no podrá volver a integrarse en la sociedad...", expuso gráficamente Óscar Torres. Sin dar falsas esperanzas en cuanto a la curación de dolencias, sí acredita la mejora de la calidad de vida. Este profesional subrayó que tras su metodología está la neurociencia, "nos basamos en la evidencia científica y en todos los avances que se van publicando, no nos estamos inventando nada, hemos conseguido fusionar muchas cosas para un proyecto".

Dos años de vida en Zamora

En apenas dos años de vida, más de cien personas de la capital y la provincia han pasado por la sede de la Asociación en la calle de San Benito, número 1. En estos momentos tienen 50 usuarios. Hasta allí se trasladaron ayer el alcalde de IU en Zamora, Francisco Guarido, y el presidente del PP en la Diputación Provincial, Javier Faúndez, para recorrer las distintos espacios y conocer in situ las técnicas que se ponen en práctica en las instalaciones, que fueron recorriendo aula por aula para comprobar esas prácticas.

Las herramientas son la terapia auditiva Tomatis y la técnica neurofeedback, que monitoriza la actividad cerebral en tiempo real y da recompensas audiovisuales que modifican patrones cerebrales no deseados. La medición de lo que ocurre en el cerebro de la persona que acude a esta terapia, su funcionamiento emocional, motórico y cognitivo "para que esa persona funcione mejor", está en la base del trabajo que desarrollan los neuropsicólogos, pedagogos terapeutas, logopedas profesionales de audición y lenguaje, motóricos, y muchos voluntarios de la Facultad de Psicología de Salamanca y de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

El "gimnasio del cerebro": 150 personas en terapia alternativa

Alejar diagnósticos que simplifican

Torres describió la importancia de abordar desde esas distintas disciplinas las capacidades de una persona para evitar diagnósticos que simplifican el problema de base en la funcionalidad del cerebro y sentidos como el auditivo y el visual, para lo que disponen de aparatos específicos que miden esas capacidades y cómo mejora la persona con la terapia que proponen, que permiten conocer cómo es la atención sostenida y alternante, la concentración y la memoria a largo plazo para trabajar esas funciones a nivel neurológico. Unos parámetros que permiten afinar en esos diagnósticos de discapacidades o problemas mentales.

El Ayuntamiento de Zamora y la Diputación suman esfuerzos para apoyar un proyecto de estimulación neurológica, "muy útil para la sociedad, para las personas que tienen problemas de tipo neurológico y que aquí reciben estimulaciones para facilitarles la vida", expuso Francisco Guarido. "Hace dos años descubrimos la cantidad de familias de Zamora que usaban estas sesiones terapéuticas con mucho éxito, pero que tenían que desplazarse a Salamanca", añadió el alcalde.

El regidor detalló que de esas técnicas novedosas se benefician personas de todas las edades. Ese proyecto de éxito se ha trasladado a Zamora de la mano de la Asociación, "un dinero muy bien invertido, los usuarios reciben aquí todas las sesiones", pero que requiere la implicación de la Junta de Castilla y León por la vertiente sanitaria que le compete, agregó el alcalde.

Algunas familias se dirigieron a la Diputación para solicitar el respaldo institucional, "nos planteamos, con el Ayuntamiento, ayudarles para disponer de esos medios en Zamora", agregó el presidente de la Diputación. Así nace el convenio con la Asociación firmado este año "que tendrá continuidad. Estamos abiertos a colaborar no solo en lo económico, sino con otro tipo de herramientas", una promesa que tiene detrás el servicio a la ciudadanía de la institución provincial y local "para resolver una carencia que teníamos en la capital y la provincia", afirmó Faúndez.