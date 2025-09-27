Una exposición histórica que erradica prejuicios: los seiscientos años del pueblo gitano se conmemoran en Zamora

Se cumplen seiscientos años de presencia del pueblo gitano en España y para conmemorarlo la Fundación Secretariado Gitano de Zamora ha organizado una exposición que destierra prejuicios y pone en valor la historia, las costumbres y tradiciones de esta etnia que ha enriquecido culturalmente España.

La muestra "600 años del pueblo gitano 1425-2025", que conmemora los seis siglos del gitanismo en España, se inaugura el próximo lunes día 29 en la sala de exposiciones del Teatro Ramos Carrión de Zamora, donde se podrá contemplar hasta el 10 de octubre. La muestra se podrá ver de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas, con la posibilidad de concertar visitas guidas para grupos.

La exposición se complementará con tres ponencias programadas los días 17, 23 y 31 de octubre.

La primera de ellas tendrá lugar el viernes 17 a las 18 horas en el salón de actos del Consejo Consultivo de Castilla y León y correrá a cargo de Rafael Buhigas Jiménez, que hablará sobre "La historia del Pueblo Gitano en el Franquismo: silencios y resistencias". La siguiente ponencia tendrá lugar el jueves 12 a las 19 horas en el salón de actos de la Alhóndiga del Pan, a cargo de Gonzalo Montaño Peña, que disertará sobre "Cante gitano y flamenco, un arte en disputa". Por último, el viernes 31 a las 19 horas en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Zamora Carlos Fernández Herrera ofrecerá una conferencia titulada "Imágenes gitanas en el imaginario español".

La exposición del Ramos Carrión recoge a través de viñetas desde el salvoconducto otorgado por el rey Alfonso V de Aragón en 1425 hasta distintos episodios históricos, con situaciones de discriminación y de genocidio sufridas por el pueblo gitano, pasando por hitos como la presencia de personas de esa etnia en el Congreso de los Diputados y las instituciones o las aportaciones culturales de este pueblo, con Camarón como uno de los grandes cantaores flamencos. Se trata de resaltar momentos que han marcado al pueblo gitano, relevantes aportaciones culturales como el flamenco, la fuerza de las mujeres o los grandes valores, el progreso y el orgullo identitaria.