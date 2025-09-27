Éxito de la Primera Feria Solidaria de Embutido Zamorano

Todo un éxito resultó ayer la primera Feria Solidaria del Embutido Zamorano, puesta en marcha por Cruz Roja Zamora, donde se ofreció a todos los asistentes una degustación de estos productos con pan de Harina Tradicional de Zamora, elaborado por los alumnos del CIFP Ciudad de Zamora. El dinero recaudado en esta iniciativa se destinará al programa Voces en Red, dedicado a los mayores. Con el apoyo de la Fundación Caja Rural y Diputación Provincial de Zamora, decenas de zamoranos se acercaron hasta la Plaza Mayor en una animada jornada en la que se combinaron los buenos alimentos con una mejor causa, para colaborar de esta manera tan nutritiva con Cruz Roja Zamora.