Día Internacional de las Personas Sordas: "Para nosotros es muchísimo más fácil aprender lengua de signos, que para ellos aprender a hablar"

Un día como hoy hace 67 años, la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD) eligió esta fecha con motivo de la conmemoración del primer Congreso Mundial de la WFD en septiembre de 1951. Desde entonces todas las comunidades sordas del mundo celebran la Semana Internacional de las Personas Sordas.

Cuando la primera palabra no se oye, se ve

Esta movilización global busca concienciar a la sociedad sobre la diversidad lingüística y cultural de un colectivo que sigue estando discriminado: "Sigue siendo bastante invisible. Esto no es solo saber lengua de signos, que está bien saberlo, pero hay otras formas de poder llegar a establecer esa comunicación que se desconocen", explica Bea Alonso, intérprete de la Asociación de Personas Sordas de Zamora.

El papel de la intérprete es fundamental, en el caso de Bea incluso aún más, ya que es la única que actualmente está ejerciendo como tal en Zamora, una situación que dificulta el derecho a la lengua de signos: "Hay poco acceso a la comunicación y faltan recursos, ya que cada vez hay menos intérpretes de lengua de signos y cada vez les ponen más dificultades. En la actualidad, solo hay una carrera en una universidad de Madrid y el ciclo superior que hay es de mediación comunicativa. Las condiciones tampoco son muy buenas y todo esto provoca que las personas sordas no siempre tengan acceso a un intérprete", recalca Cristina Lobo, técnico de la Asociación. En una sociedad en la que siguen existiendo numerosas barreras para este colectivo, la falta de intérpretes provoca una mayor exclusión.

Cristina, que también trabaja como orientadora, asegura que a la hora de buscar empleo hay mucha desigualdad: "Tienen muchas dificultades, muchas veces por desconocimiento de la propia empresa, porque no saben las capacidades reales que puede tener esa persona. La sordera muchas veces no limita para que ejecuten un trabajo, pero sí que es verdad que las propias empresas ponen limitaciones o tienen miedo a enfrentarse a una persona con estas características. Por ello, la Asociación facilita un programa de Itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad".

Según los últimos registros, Zamora cuenta con 500 personas con problemas acústicos que, incluso, cuando pueden contar con la intérprete, también se encuentran con barreras: "A veces, cuando vamos a una consulta médica o algo así, me lo explican a mí cuando yo soy solo el medio de comunicación. Hay que explicárselo a esa persona, que es a la que le interesa saber su diagnóstico. A veces ves un poco de ‘paternalismo’. La persona con sordera es la que tiene que recibir todo lo bueno, lo malo y todo. Yo no soy su familiar, no soy alguien que tenga que suavizar eso", relata Bea.

Los hospitales no son el único problema, también los colegios limitan a este colectivo: "Yo creo que además de enseñar idiomas como el alemán o el francés se debería de enseñar también lengua de signos, aunque sea en un taller por la tarde. No hace falta ser un experto, pero sería importante poder mantener una conversación básica, saber las reglas de la comunidad. Para nosotros es muchísimo más fácil aprender lengua de signos que para ellos aprender a hablar".

A parte de las barreras sociales, los estereotipos también están muy presentes: "Muchas veces cuando alguien se imagina a una persona sorda, piensa que es alguien que no habla, que no oye y que solo habla con las manos. Pero no, hay muchos casos. Por ejemplo, el término sordomudo se sigue escuchando mucho, son sordos, no tienen ningún problema con las cuerdas vocales, y si así fuera, sería completamente a parte de su problema auditivo. Existen muchos tipos: la sordera profunda, la hipoacusia, con audífonos, con implante coclear, etc.", detalla Cristina, una situación que provoca discriminación incluso entre los miembros de la comunidad.

Hay que dejar de ver la lengua de signos como algo especial, y empezar a entender que se trata de una lengua como otra cualquiera, que para muchas personas es incluso su lengua materna. Tanto es así que dentro de España existen dos lenguas de signos oficiales, la española y la catalana: "Son completamente distintas entre ellas. Incluso entre comunidades es diferente, al final en Andalucía no se habla igual que en Asturias. Incluso dentro de Castilla y León la gente utiliza signos diferentes".

Según Bea, existe una lengua universal, similar al esperanto, pero que solo se emplea en conferencias: "Al final no es una lengua, es un sistema artificial. La lengua es algo vivo que se va dando según las necesidades".

La diferencia entre las distintas lenguas de signos no es un problema para los propios signantes, que son capaces de adaptarse y comprenderse entre ellos, sin embargo, sí puede llegar a ser un inconveniente para los propios intérpretes. Por ello, es muy importante que se mantengan lenguas de intérpretes en las ciudades. Un trabajo que no solo sirve como un medio de comunicación, si no que establece un vínculo con las personas con sordera.