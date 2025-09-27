Apoyo autonómico para reforzar la actividad económica
El polígono industrial La Marina consolida a Benavente como nodo logístico gracias a su ubicación privilegiada, tanto por carretera como por aire
B. B. G.
En un lugar excelentemente comunicado, el polígono industrial La Marina de Villabrázaro cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León para dinamizar el noroeste de la provincia de Zamora, con Benavente como eje central de esta zona estratégica, situada en el cruce de autovías y junto a la N-VI. Eso significa acceso a la A-6, la que une Madrid con La Coruña; proximidad a la A-52, para poder acercarse a las Rías Baixas o la A-66, que nace en Benavente y finaliza en Asturias.
Pero sus comunicaciones no se limitan a la circulación por carretera, ya que el polígono de Villabrázaro se puede servir también del transporte por aire, con el aeropuerto de León —en la localidad de La Virgen del Camino— a setenta kilómetros, y el de Villanubla de Valladolid, a cien.
Con estas comunicaciones, que auguran un prometedor futuro cuando se ponga en marcha, la Junta de Castilla y León ha puesto a disposición de emprendedores y empresas, en condiciones favorables de utilización, suelo industrial y empresarial, dotado con infraestructuras y e instalaciones necesarias para su implantación y crecimiento.
Más de 800.000 metros cuadrados
El Instituto para la Competitividad Empresarial (Icecyl) es el propietario de este polígono industrial, que tiene una superficie total de 811.033,94 metros cuadrados, repartidos entre 117 parcelas dotadas de suministro de agua potable, energía eléctrica en baja y media tensión, depuración, canalización de telefonía, gas natural y canalización de telecomunicaciones.
Estas óptimas condiciones han ayudado a que ya se hayan vendido 101 parcelas, repartidas en 394.562,05 metros cuadrados. Los inversores han desembolsado 158.650.000 millones y la previsión, de momento, es que estas operaciones lleguen a generar nada menos que 349 puestos de trabajo nuevos en la zona.
