Más de 600.000 metros cuadrados de uso industrial en el polígono de Zamora Norte

Con un presupuesto de 17 millones de euros, el polígono industrial Zamora Norte, en Monfarracinos, es una de las apuestas más fuertes de dinamización económica de la provincia, avalada por la Junta de Castilla y León. El principal objetivo de este proyecto es crear un nuevo ámbito para la implantación de actividades industriales, generando una oferta de suelo con ventajas competitivas desde el punto de vista de su dotación y accesibilidad, que permita la atracción de actividades económicas en la zona, aprovechando la confluencia del Corredor del Duero y la Vía de la Plata, dos infraestructuras estratégicas de transporte.

De los 860.351 metros cuadrados urbanizables, más de 600.000 está destinada a uso industrial, que se distribuye en una veintena de parcelas de distintos tamaños, otros 74.000 para espacios libres públicos, 30.000 más para equipamientos públicos y cerca de 60.000 de viario público. Se convierte así en un polígono que contará con servicios de vanguardia, tecnologías de última generación, suelo bonificado a bajo precio y acceso directo a energías renovables, limpias y asequibles.

Planificación del Polígono Industrial Zamora Norte, en Monfarracinos. / J. N.

El ámbito del proyecto está formado por los sectores clasificados como suelo urbanizable, pero también por las que son necesarias considerar para definir las conexiones exteriores. Entre ellas, destacan las viarias, con la división en dos sectores por un área industrial que está atravesada por la carretera CL-612, en la que se apoya la ordenación y a través de la que se realizará el acceso al nuevo polígono. También hay que tener en cuenta la estación de depuración de aguas residuales, que, además de depurar las futuras aguas procedentes del área industrial, depurará las procedentes del casco urbano de Monfarracinos. Habrá conexiones de las redes internas de gas y telecomunicaciones con las redes de suministro externas y un nuevo depósito de abastecimiento de agua potable y conexión con la red interna del polígono industrial.

Protocolo con el ayuntamiento

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, suscribió hace año y medio un protocolo con el propio Ayuntamiento de Monfarracinos para avanzar en la construcción de este polígono, subrayando que el gobierno autonómico "va a cumplir los plazos propuestos". Un acuerdo al que hay que sumar el compartido entre Junta, Diputación Provincial de Zamora y Caja Rural, junto a otras entidades de ámbito financiero y de la investigación, para promover el desarrollo industrial de este territorio.

El presidente de la Junta, con el alcalde de Monfarracinos. / Cedida

Este protocolo a tres bandas se complementa y refuerza con una financiación óptima a las empresas que se instalen en Zamora. Conforme al acuerdo, y con la colaboración de Caja Rural, el Instituto para la Competitividad Empresarial y Sodical, se ponen a disposición del tejido empresarial cuarenta millones de euros —hasta tres millones de euros por operación—, con la previsión de movilizar en torno a sesenta millones de euros en inversiones productivas.

La administración regional se compromete de esta manera a apoyar a todas las empresas que quieran invertir e instalarse en este nuevo espacio, a través de ayudas directas, financiación, suelo a bajo precio y apoyos a la internacionalización. Todo ello ayudará a que la provincia se convierta en un polo de atracción de inversiones, lo que repercutirá en nuevas expectativas para los jóvenes, las familias, trabajadores y emprendedores. "Es decir, un gran proyecto para abrir un gran futuro de oportunidades para Zamora y su entono", subraya Mañueco.

Más apoyos a polígonos

En el caso de la provincia de Zamora, el Gobierno autonómico está avanzando también con el Programa industrial de Benavente, que incluye la mejora de su polígono; esta legislatura iniciará la ampliación del Polígono de Toro y sigue trabajando en el Programa de Tierra de Campos, que beneficiará a una treintena de localidades zamoranas.

Recreación del polígono. / Cedida

Alfonso Fernández Mañueco destaca que, con el polígono industrial Zamora Norte ubicado en Monfarracions, toda la provincia se incorpora a la importante apuesta de la Junta por el futuro industrial de Castilla y León. En este sentido, hay que recordar que la administración regional está desarrollando, en todas las provincias de la comunidad, más de doce millones de metros cuadrados de suelo industrial, con el objetivo principal de favorecer la instalación de empresas, su crecimiento e innovación, así como la generación de riqueza y empleo en el territorio. A la vez, la Junta sigue ofreciendo a las empresas ayudas directas, financiación y apoyos a la internacionalización y digitalización.