Zamora se abre al diseño regional, con Portugal invitado

La asociación DIME —Diseñadores de la Meseta— ha elegido Zamora para celebrar su encuentro anual, que incluye actividades paralelas, que arrancarán el próximo 29 de septiembre con una charla del zamorano Pifa Montgomery (19.30 horas) en el Avalon Café. Conferencias y talleres se desarrollarán en diferentes espacios de la ciudad, también en centros educativos, como la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora o el Campus Viriato.

El encuentro de profesionales tendrá lugar el 4 de octubre, bajo el lema "Vecindades", que hace alusión a la participación de colegas portugueses, que presentarán la visión lusa del diseño y sus trabajos más interesantes. En el congreso, que se celebrará en el teatro del Seminario de San Atilano, estarán Eduardo Aires —responsable de la identidad de marca de Oporto— y el estudio Silva Designers, especializado en branding y estrategia internacional desde Lisboa.

El encuentro Meseta Crew fue presentado este jueves en el Ayuntamiento de Zamora, donde la concejala de Cultura María Eugenia Cabezas, destacó la importancia del diseño y deseó que la cita en la ciudad "sirva para que estos profesionales se puedan inspirar en la ciudad para su próximos proyectos".

Sin salir de Castilla y León

Desde DIME, Juanjo Díaz explicó que la agrupación, que aglutina a diseñadores profesionales, estudiantes y profesionales junior, "promueve, sobre todo, el diseño e el territorio de Castilla y León", con el objetivo principal de que "las empresas e instituciones del territorio sean conscientes de que no hace falta salir fuera para tener acceso a un buen diseño, porque hay suficientes profesionales que pueden ofrecer tanto diseño industrial, como packaging, gráfico o de identidad. Es decir, cualquier solución", señaló.

La cita en Zamora sirve también para promocionar este trabajo más local, pero que puede tener una proyección nacional e incluso internacional.

"Todos los que conformamos la asociación tenemos un elemento común, ese sentimiento de pertenencia y ese orgullo de trabajar desde el terruño para el terruño, pero también para afuera. Pero todos os inspiramos mucho en nuestro entorno y lo ponemos en valor", apuntó su compañero, el zamorano Roberto Rodrigo.

Una realidad tangible, puesto que, como estos diseñadores reconocieron "cada vez más instituciones y empresas de Castilla y León confían más en el diseño que se hace aquí. Además, a nivel nacional, ya hay varios estudios premiados, también más allá de nuestras fronteras".

Respaldo nacional e internacional

Además, como asociación, también DIME tiene ese respaldo nacional, puesto que forma parte de la Red Española de Agencias de Asociaciones de Diseño (READ) y de la asociación europea VEDA. "En DIME no solo buscamos esa representación dentro del territorio, sino que también la representatividad va a estar fuera del territorio. Ha llegado el momento de quitarse esos prejuicios que teníamos, el pensar que al ser de Castilla y León no se va a poder triunfar", defendió Díaz.

Ejemplos de ese éxito estarán presentes en el encuentro Meseta Crew, con la intervención de Moukka e Iván Antón, que trabajan desde Castilla y León para empresas como Nike y otras multinacionales. Salvi Design y Pobrelavaca Studio, también presentes, se centrarán en su ponencia en mostrar ejemplos de identidades hechas para espacios de Castilla y León, sumados a proyecciones internacionales. En el caso de Pobrelavaca, ha sido la encargada de rediseñar la identidad de la Seminci de Valladolid.

También habrá cabida para otros ámbitos, como el de Ángel Poveda, gestor cultural salmantino "que hace un trabajo excepcional en cuanto al desarrollo de la cultura en el medio rural" y Lemus, que recoge la música tradicional charra llevándola al terreno de la modernidad.