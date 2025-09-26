Las XXXII Jornadas de Magia arrancan hoy en los pueblos

La capital zamorana y cuatro municipios de la provincia vivirán a partir de hoy, 26 de septiembre, y hasta el próximo domingo 5 de octubre las experiencias mágicas que brindan algunas de las primeras figuras mundiales del ilusionismo.

Las XXXII Jornadas Internacionales de Magia de Zamora propiciarán el encuentro entre el público y 16 destacados artistas: los españoles Héctor Mancha, Patricia Ferrero, Willy Monroe, Dani García, Kayto, Edu el mago y Josemari Alcázar; los argentinos Gonza Martini y Adrián Conde; el danés Mortenn Christiansen; los franceses Erick Lantin & Valérie; el venezolano Henry Jr.; el ruso Roman Búria; el portugués Luis de Matos; y el italiano Mattia Bidoli.

El programa comienza con la "Magia viajera" con Edu el mago, uno de los magos cómicos más potentes del panorama nacional, que presentará un espectáculo de magia y humor en Sitrama de Tera y el venezolano Henry Jr. actuará en Sanzoles. El sábado el ilusionismo llegará a las localidades de El Pego con Herny Jr. y de Entrala, con Edu el mago.

Zamora

Las jornadas recalarán en la capital a partir del domingo con actuaciones por la mañana en la Plaza Mayor, de 11.30 a 13.30 horas y por la tarde de 17.30 a 20.30 horas. En ambas ocasiones con actuaciones continuadas a cargo de la compañía Adrián Conde con "La petite caravane".

Espacios

La actividad nuevamente apuesta por acercarse a los más pequeños con dos pases de "Magia para bebés", que se celebrarán en la Escuela Infantil La Aldehuela y Nuestra Señora de la Concha; uno de "Magia para Nuestros Mayores" en el Centro de Día Zamora y otro de "Magia para Recordar", dirigido a espectadores de la tercera edad, que se celebrará en el Centro Terapéutico de Día Ciudad Jardín. El programa también incluye dos sesiones de "Magia para Soñar", para personas con discapacidad intelectual; una de "Magia en Hospitales" en el Complejo Asistencial de Zamora.

Biblioteca

Esta edición habrá 14 actuaciones en la calle y la Biblioteca Pública de Zamora acogerá el espectáculo "Abrapalabra" y la muestra de fotografía firmada por el artista italiano Mattia Bidoli, trabajador humanitario, fotógrafo y mago que, desde hace más de veinte años, recorre los rincones más vulnerables del planeta.

Gonza Martini, Héctor Mancha, Mortenn Christiansen y Erick Lantin & Valérie actuarán en las tres galas internacionales programadas en el Teatro Principal, que serán presentadas por el portugués Luis de Matos el viernes 3 y el sábado 4, a las 20.30 horas, y el domingo 5 de octubre, a las 19.00 horas.