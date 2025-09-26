Twisted Sister actuará en el festival Z! Live de Zamora en 2026

Twisted Sister, una de las bandas más icónicas de la historia del rock, ha anunciado su regreso a los escenarios tras casi una década de ausencia, y ha elegido el Z! Live Rock Fest 2026 de Zamora como una de sus paradas más especiales dentro de la gira mundial con la que celebrará su 50 aniversario.

El festival, que se celebrará del 11 al 13 de junio de 2026 en el recinto ferial Ifeza de Zamora, confirma así el primer gran nombre de su cartel, consolidando a la ciudad y a la comunidad de Castilla y León como un referente dentro del circuito internacional de grandes eventos musicales.

Twisted Sister, una banda que marcó a toda una generación

Formados en Nueva York en los años 70, Twisted Sister alcanzaron la fama mundial en los 80 gracias a su imagen provocadora y a canciones que se convirtieron en himnos intergeneracionales como We’re Not Gonna Take It o I Wanna Rock. Con más de 35 millones de discos vendidos y videoclips que hicieron historia en la MTV, la banda se transformó en un fenómeno cultural que trascendió lo musical para convertirse en un símbolo de rebeldía y libertad.

Su vocalista, Dee Snider, no solo fue la voz inconfundible de aquellos himnos, sino también una figura clave en la defensa de la libertad artística, cuando en 1985 testificó en el Senado de Estados Unidos frente a las acusaciones de censura.

La formación que volverá a los escenarios en 2026 estará integrada por Dee Snider a la voz, Jay Jay French y Eddie “Fingers” Ojeda en las guitarras, Joe “Seven” Franco en la batería y Russell Pzütto al bajo, en un reencuentro que pocos esperaban y que ha generado expectación en todo el mundo.

Un concierto irrepetible en Zamora

Aunque Twisted Sister será protagonista de los principales festivales europeos este verano, en el Z! Live 2026 ofrecerá un concierto único, con aforo limitado a 10.000 personas, lo que lo convierte en la cita más exclusiva y cercana de su gira.

Este carácter especial está ligado a la filosofía del festival: un Z! pensado para disfrutar sin aglomeraciones, con conciertos sin solaparse, servicios ajustados al aforo real y una oferta que une primeras marcas con el sabor de lo local, con todos los asistentes pudiendo disfrutar cómodamente desde la gastronomía hasta el trato personalizado. Un modelo que ha hecho del Z! Live un festival diferente en el panorama europeo.

Un impulso para Zamora y Castilla y León

La llegada de Twisted Sister no solo supone una cita ineludible para los amantes del rock, sino también una gran oportunidad de proyección para Zamora y Castilla y León. El impacto turístico y económico de un evento de esta magnitud atraerá a miles de visitantes nacionales e internacionales, que podrán descubrir además la riqueza cultural, patrimonial y gastronómica de la comunidad autónoma.

El Z! Live Rock Fest se ha convertido en un motor cultural y social, situando a Zamora en el mapa mundial del rock y demostrando que la comunidad puede acoger eventos de primer nivel con repercusión internacional.

Últimos días al precio promocional

Las entradas para el festival todavía pueden adquirirse al precio especial de 120 € + gastos, disponible solo hasta el 30 de septiembre en www.zliverock.com. Una oportunidad única de asegurarse un lugar en un evento que promete marcar la historia cultural de Castilla y León.