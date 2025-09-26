Estos son los seis premiados de Caja Rural Zamora: merecido reconocimiento

La Fundación Caja Rural de Zamora celebra este viernes en el recinto ferial Ifeza sus tradicionales premios en una gala presentada por Sara Pérez y Ángel García. Unos galardones que, como cada año, persiguen distinguir a personas y entidades destacadas en la provincia. Estos son los premiados de este año.

La Capa Alistana, Premio Cultura

El Premio Cultural de la Fundación Caja Rural, por su parte, se ha concedido a la Capa Alistana representada por la asociación para la promoción y el estudio de esa prenda de vestir tradicional, Apeca, que cada año organiza una jornada de exaltación de esa capa de lana de color pardo.

Los representantes de la asociación de la capa alistana (Apeca) recogen el Premio Cultura de la Fundación Caja Rural de Zamora. Su presidente, Andrés Castaño, en el centro junto al subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco. / José Luis Fernández

Los Pendones de Fariza, Premio Mundo Rural

Por su parte, el Premio Mundo Rural ha sido para los Pendones de Fariza, una fiesta popular declarada fiesta de interés turístico regional que une a vecinos de ocho pueblos sayagueses. Los pendones, de hasta nueve metros, son símbolo de identidad y orgullo comunitario y la fiesta del primer domingo de junio en la que salen es una romería que tiene sus raíces en la Edad Media.

Premio Mundo Rural a los pendones de Fariza, de la mano del presidente de la Diputación, Javier Faúndez. / José Luis Fernández

La Guardia Civil, Premio Zamorano del Año

En esta vigésima octava edición de los premios, el galardón al Zamorano del Año ha recaído en la Guardia Civil, que el año pasado cumplió 180 años de historia. La Fundación Caja Rural Zamora reconoce así el papel esencial que desempeña velando por la seguridad de una provincia extensa y con numerosas zonas rurales.

Lucía Méndez, Premio Zamorano Ilustre

El Premio Zamorano Ilustre ha sido para la periodista zamorana Lucía Méndez, a la que su gran trayectoria profesional no ha hecho olvidar sus orígenes zamoranos, una vez que se ha convertido en "una de las voces más influentes del periodismo español".

El Banco de Alimentos de Zamora, Premio Valores Humanos

El Premio Valores Humanos ha sido para el Banco de Alimentos de Zamora como ejemplo de solidaridad y humanidad al garantizar la alimentación digna de todas las personas en situación de vulnerabilidad. Prueba de ello es que, como ejemplo, en el año 2022, distribuyó 205.000 kilos de alimentos a través de 41 entidades colaboradoras a más de 3.100 zamoranos.

Gerardo Hernández de Luz, Premio Deportivo

Por último, el Premio Deportivo ha sido para el presidente del CB ZamoraGerardo Hernández de Luz, quien ha hecho del baloncesto su forma de vida y que "con tesón y trabajo ha contribuido a situar a Zamora en el mapa del deporte nacional".