Estos son los camareros más majos de toda Zamora, según nuestros lectores

Nos encanta leer vuestras opiniones sobre Zamora, sus reivindicaciones, sus necesidades y sus retos. Pero nos gusta aún más cuando lo hacéis sobre las fortalezas de la ciudad, sobre todo, de sus gentes. Es el caso de esta encuesta lanzada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA que en solo 24 horas ha tenido cientos de respuestas de nuestros lectores. La pregunta era clara: "¿En qué establecimiento hostelero está el camarero más majo de Zamora?

Aunque siempre hay algún disconforme que responde con un "ninguno, todos están amargados", una amplia mayoría valora cuando le atienden con familiaridad y, sobre todo, con una sonrisa.

Si aún no has participado o te apetece nombrar a alguien más, aún sigue activa nuestra encuesta.

Algunas respuestas

Las hay sobre Zamora capital pero también del resto de la provincia. Y no solo hay bares, también restaurantes e incluso algún kiosko. Allá van algunas de las respuestas. Y sí, lo sabemos: hay más... muchos más.

"En el Marta está Lidia, la camarera más guapa por dentro y por fuera. El dueño Alberto y su madre, Mari, unos cielos".

"En El Pato, chiringuito del Lago de Sanabria"

"Bar Numancia... los mejores"

"Me quedo con los camareros de La Vinacoteca, da gusto"

"Sin lugar a dudas, el Chillón: siempre reina el buen humor"

"La Pureza, en Obispo Nieto. En verano siempre me traen agua para mi perra, son encantadores y tienen unas tapas buenísimas"

"En el bar Los Tilos de la plaza Arias Gonzalo... más majos imposible"

"En La Competencia son súper atentos y muy agradables".

"En el Perro Verde trabaja uno de los mejores, Alberto"

"En el bar Mauro, sin duda"

"Ninguno como en la Fábula de la Quimera"

"Tenéis que ir a La Muralla Puebla de Sanabria"

"Para majos los del bar Los Abuelos, en Los Herreros"

"Café bar Arándanos y el Tijuana, la alegría nunca falta"

El más majo es Héctor Revellado, en cafetería Dtres

"En el dos dos en príncipe de Asturias, súper simpáticas todas"

"En el bar Aureto en la plaza Viriato está la mejor camarera de toda Zamora y alrededores, se llama Raquel y es pura adrenalina"

"En el Época, bravo por esos camareros"

"En La Parra de Regimiento de Toledo, ambiente familiar y siempre con una sonrisa"

La lista es muchísimo más larga y puedes consultar en la encuesta para comprobar que no falte nadie. Y si es así, añádela.

Mesón la Vega, Padornelo, restaurante La Piedra, Arago, Rey Don Sancho, Dolfos, Marlene, Cervería, Vermutería Varone, el Mauro, la Buena Vibra, el Royal Club... son solo algunos de los que mencionan a mayores. Hay incluso quien se acuerda hasta de "los camarermos del McDonald´s, bien majos ellos".