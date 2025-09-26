Raphael suspende su concierto de hoy en Zamora por motivos médicos: la fiesta de Caja Rural continúa con dos grandes actuaciones

Raphael se ha visto obligado a cancelar el concierto grauito previsto para esta noche en Zamora, por motivos médicos.

El mítico cantante de "Mi gran noche" iba a cantar en Ifeza como broche de horo a la entrega de premios de la Fundación Caja Rural de Zamora, con entrada libre para todos los zamoranos. Sin embargo, Raphael está atravesando un proceso gripal con faringitis y por recomendación de su médico no podrá cantar, por lo que se ha visto obligado a suspender el recital.

Sin embargo, la fiesta no se suspende, con las otras dos actuaciones previstas, y comenzará a las 21.30 horas. Desde ese momento, habrá discoteca, y La Poptelera actuará a partir de las 11 de la noche, durante dos horas, y desde la una sonará la macrodiscoteca Renovation Experience.

La gala de entrega de premios de Caja Rural comenzará a las 20 horas en el interior de Ifeza, y la fiesta, con acceso gratuito para todos los zamoranos, será después en los exteriores del recinto ferial.

HORARIOS CONCIERTOS

21:00 h. - APERTURA DE PUERTAS

21:30 h. – 23:00h: SESIÓN DISCOTECA

23:00 h. – LA POPTELERA

01:00 h. - A CIERRE: MACRODRISCOTECA RENOVATION EXPERIENCE

Además, Caja Rural de Zamora ha habilitado autobuses gratuitos, en colaboración con el Ayuntamiento desde La Marina (calle Leopoldo Alas Clarín) hasta Ifeza, que viajarán entre los dos puntos desde las 20.30 horas hasta las 6 de la mañana. Por otro lado, para quienes acudan en coche, se habilitará un parking gratuito contiguo a Ifeza, con la colaboración de la Diputación.