La ONCE dedica un cupón a la muestra de Las Edades del Hombre de Zamora

La exposición de arte sacro EsperanZa que la Fundación de las Edades del Hombre llevará a cabo en Zamora representa el motivo del cupón de la ONCE del próximo lunes, día 29 de septiembre.

El boleto reproduce la flor del espino sobre una corona de espinas y las leras entrelazadas de la palabra “esperanza” donde destacan a última sílaba en color magenta en clara alusión a Zamora, tal y como aparece en el cartel oficial de la muestra.

Los cinco millones de cupones darán a conocer la XXVIII edición de Las Edades en la Catedral de Zamora y las iglesias de San Cipriano y del Carmen de San Isidoro

El gerente de Las Edades, Julio César García aseguró que “pretendemos que todos los visitantes, que todos los habitantes de Castilla y León y de fuera de nuestra geografía puedan acceder y puedan disfrutar en igualdad de condiciones de lo que es una experiencia para todos aquellos que se acercan hasta nosotros. Por ese motivo, la participación y la colaboración de la ONCE en este proyecto es capital".

Tambien aludió a la ayuda de “los técnicos de la ONCE para poder hacerlo accesible a todas las personas, tanto desde el punto de vista de la propia accesibilidad física de la exposición, pero también, de forma muy importante, a través de lo que es la lectura de la exposición, facilitar la lectura, la información gráfica, la información que desarrollamos a través de los diferentes sistemas de información a los visitantes”.

Representantes de las instituciones durante la presentación del cupón. / José Luis Fernández / LZA

Por su parte el delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, enfatizó que “con ese pequeño gesto de comprar un producto de lotería iniciamos un camino de solidaridad con muchas otras personas, proyectos e ilusiones y esos impactos de esa imagen que aparece en el cupón de la muestra de Las Edades podrá hacer que mucha gente tome referencia de este hecho cultural y tome su decisión de venir a verlo”.

Además, precisó que en la muestra “habrá nuevas tecnologías a través de diferentes códigos, códigos QR y diferentes sistemas nuevos que van apareciendo y que mejoran y completan no solamente el contenido, acceso al contenido de la exposición, de las piezas que se exponen, sino también en este caso el acceso al entorno en el que te encuentras y la capacidad de poder deambular por la propia exposición con mayor seguridad”.

El delegado de la Junta, Fernando Prada, comentó que detrás de un cupón “inclusión, hay integración de todas las personas que lo necesitan y, por supuesto, con estos proyectos que se subvencionan o se acoplan a través de la compra del cupón, hay muchísimo más, hay proyectos de futuro de todas estas personas” y ahondó que el cupón supone “una apuesta por la solidaridad, por la cultura, por el arte y también por la esperanza”.

El concejal de Hacienda, Diego Bernardo puso el valor “el gran escaparate” que es protagonizar el cupón de la ONCE a lo que se une “la publicidad que hay en la Televisión Española después del telediario donde se hablará de la nueva muestra y de la ciudad de Zamora”

En primer término una reproducción del cupón. / José Luis Fernández / LZA

Desde la Diputación, su vicepresidente primero y diputado de Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, agregó, a escasos día de la apertura para la que todavía no hay fecha oficial, que EsperanZa “va a significar un antes y un después en el turismo cultural de la ciudad y de la provincia de Zamora” tal y como fue la muestra de 2001.

Además, el director de la Fundación ZamorArte, Juan Carlos López remarcó que “con Esperanza queremos trasladarle a toda la ciudadanía y a todos los que vengan a visitarnos que estamos dispuestos a ofrecer lo que mejor tenemos que es el patrimonio y que queremos convertirlo en ese espacio de diálogo, de encuentro con la fe y con la cultura”.