Mañueco: "Zamora es una tierra en pleno impulso y los premiados por la Fundación Caja Rural lo representan muy bien"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no pudo asistir personalmente a la XXVIII gala de la entrega de premios de la Fundación Caja Rural de Zamora, pero no quiso dejar de enviar un mensaje para felicitar a la entidad bancaria, además de a todos los que han sido reconocidos en esta edición. Amismo, aprovechó para destacar a la provincia de Zamora como "una tierra con calidad de vida, con un rico patrimonio histórico, con un entorno natural inigualable y con un valioso mundo rural, pero también con dinamismo, iniciativa y talento".

Características y atractivos que dotan a Zamora de "capacidad suficiente para superar cualquier adversidad y con un futuro a favor", pronunció.

Por todo ello, Mañueco manifestó el apoyo y compromiso del Gobierno de Castilla y León a la provincia aportando "en unos casos estabilidad, en otros casos recursos y también iniciativas para crecer en derechos sociales, mejorar los servicios públicos y crear oportunidades de empleo".

"Seguimos adelante con los grandes proyectos que tenemos en marcha y que serán también una gran palanca de futuro para Zamora. Una tierra en pleno impulso y los premiados de hoy lo reflejan muy bien", añadió.