Mañueco: "Zamora es una tierra en pleno impulso y los premiados por la Fundación Caja Rural lo representan muy bien"

"Seguimos adelante con los grandes proyectos que tenemos en marcha y que serán también una gran palanca de futuro para Zamora", ha señalado el presidente de la Junta en su mensaje

Intervención por vídeo de Mañueco en los Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora

A. G.

Leticia Galende

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no pudo asistir personalmente a la XXVIII gala de la entrega de premios de la Fundación Caja Rural de Zamora, pero no quiso dejar de enviar un mensaje para felicitar a la entidad bancaria, además de a todos los que han sido reconocidos en esta edición. Amismo, aprovechó para destacar a la provincia de Zamora como "una tierra con calidad de vida, con un rico patrimonio histórico, con un entorno natural inigualable y con un valioso mundo rural, pero también con dinamismo, iniciativa y talento".

Características y atractivos que dotan a Zamora de "capacidad suficiente para superar cualquier adversidad y con un futuro a favor", pronunció.

Por todo ello, Mañueco manifestó el apoyo y compromiso del Gobierno de Castilla y León a la provincia aportando "en unos casos estabilidad, en otros casos recursos y también iniciativas para crecer en derechos sociales, mejorar los servicios públicos y crear oportunidades de empleo".

"Seguimos adelante con los grandes proyectos que tenemos en marcha y que serán también una gran palanca de futuro para Zamora. Una tierra en pleno impulso y los premiados de hoy lo reflejan muy bien", añadió.

