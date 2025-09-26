Isabel Blanco: "En una provincia tan rural y tan amplia como es Zamora, siempre está la espiga de Caja Rural"

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha acudido un año más a la celebración de la gala de entrega de premios de la Fundación Caja Rural de Zamora, aunque en esta ocasión lo ha hecho bajo el cargo de vicepresidenta de la administración regional. "Ya son muchos los años que llevo viniendo a esta celebración, en una doble condición, como cooperativista, porque yo tengo cuenta en Caja Rural desde hace más de 35 años, y este año también como vicepresidenta", ha comentado.

Evento muy especial para la consejera en el que ha querido aprovechar su presencia para recordar que "Caja Rural representa Zamora", felicitándoles por su expansión, dentro y fuera de la Comunidad. Una gran empresa "que es zamorana, que nació aquí, que todos los zamoranos la sentimos muy nuestra", ha comentado. Por ello, ha pedido a los responsables de Caja Rural que "aunque sigan creciendo, no se olviden de nosotros". "Nosotros somos su gente, somos el inicio de Caja Rural, siempre hemos estado ahí y siempre vamos a estar ahí porque representan en el fondo a las personas de la tierra, a las personas del campo, a las personas de nuestros pueblos", ha pronunciado.

"En una comunidad tan extensa como es esta, en una provincia tan rural, tan amplia como es Zamora, siempre está la espiga de Caja Rural. Entonces, que aunque se hagan mayores y sigan creciendo, nosotros vamos a seguir aquí asíque ellos sigan creyendo y apostando por los zamoranos como lo llevan haciendo tantos años", ha concluido Blanco.