"La escritura es mi manera de comunicarme con el mundo"

¿Cómo comienza usted en la escritura?

Llevo escribiendo, yo creo que prácticamente desde siempre. Desde mi infancia me apasiona leer. Además, es algo que me viene de familia. Mi madre es muy lectora, además de géneros que a mí también me gustan mucho, como el misterio y el terror. Ella me educa en el amor a los libros y a la lectura. A mí me fascinan las historias que empiezan a rodearme desde bastante pequeña. Y me surge, siendo una niña, la pregunta de que si yo podría hacer esto. La respuesta que se me da desde mi entorno es siempre sí, inténtalo. Siempre he estado inventándome cuentos, relatos súper cortos, algunos refritos de libros que me habían encantado... lo que hace una niña de siete años cuando le dan un lápiz.

¿De qué manera fue la génesis de su primera novela?

Yo soy una de esas personas que cuando tiene una idea se la apunta en una nota del móvil, en un Post-it o donde sea. En un máster de creación de guiones audiovisuales, me pusieron un trabajo que consistía en crear un guión de un cortometraje. Me fui a mis notas, al cajón de los recuerdos de las ideas y las historias. Busqué una que me parecía que podía funcionar y a partir de ahí la desarrollé. Vi que la extensión de 90 páginas se me quedaba muy corto y me pasé a mi campo predilecto que es la narrativa, la prosa. Empecé con el proceso de escritura de la novela, que ha sido largo y retorcido en algunos casos, pero para mí muy disfrutable.

¿Qué ingredientes presenta la historia?

Mucha fantasía, cerveza y gatos (risas). También hay algo de terror psicológico y bastante drama. La escritura ha sido un proceso muy natural, de hecho ¡yo no sabría qué hacer si no estuviera escribiendo gran parte del día! La escritura es parte de mí de manera casi instintiva. Es mi manera de ver el mundo y es mi manera de comunicarme con el mundo.

Desde que inició la creación del guion hasta que el texto ha visto la luz en formato libro, ¿cuánto tiempo ha transcurrido?

El guion lo escribí en 2022. La novela la escribí en el año 2023 y posteriormente vino la búsqueda de editorial hasta que me encontré con "Libellum" y con Miriam García Blasco, que es la editora jefa, que decidieron creer en mí dando una oportunidad. Comenzamos a trabajar, codo con codo, con ellas para hacer que esa primera versión de la novela brillara como lo que es ahora. Hemos tomado decisiones difíciles, pero de la manera en la que se han comunicado ha sido un proceso realmente muy fácil.

Como autora ¿ha sido doloroso?

Ha sido de una forma bastante natural. Estaba ya tan alejada del momento de escritura inicial, que en ese punto, como has tomado cierta distancia, los cambios resultan más fáciles. Además, aunque hubiera que cambiar cosas, aunque hubiera que darle una vuelta de tuerca a algunas escenas o a algún personaje, la comunicación era tan fluida y tan agradable que te ayudaba a mirarlo desde una lente más clara.

La portada del libro es muy atractiva.

También fue bastante consensuada. Estuvimos buscando distintas artistas que pudieran darle vida. Finalmente elegimos a Sandra Martín que hizo un trabajo maravilloso. A mí me fueron pasando versiones y fuimos haciendo cambios. Ha sido un proceso muy de diálogo y muy enriquecedor.

¿En algún momento se planteó recurrir a la autoedición para la publicación de la novela?

Es el camino más fácil, pero yo creo que con trampa. Es verdad que lo pensé, pero te exige un esfuerzo, por ejemplo, a nivel de promoción y de redes sociales que yo, que lo que quiero es dedicarle tiempo a la escritura, no me veo capaz de hacer. Pensé intentarlo primero por la vía más tradicional. Además también para tener segundas opiniones, para tener un equipo detrás, para tener quizá una visión más amplia que solo la mía.

Usted no para de crear, pero ¿qué está escribiendo ahora?

En este momento estoy empezando a editar una segunda novela muy distinta. Estoy empezando a corregir una tercera y estoy empezando a escribir una cuarta.