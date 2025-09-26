Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

XXVIII Premios Fundación Caja Rural de Zamora

La entidad que apuesta por Zamora: Caja Rural reivindica varios proyectos para la provincia

El polígono de Monfarracinos, las Edades del Hombre y la ampliación del Centro de Transportes de Benavente; iniciativas estratégicas para el desarrollo provincial

Discurso de Cipriano García, director de Caja Rural de Zamora.

Leticia Galende

Caja Rural ha conseguido un aumentó del volumen de negocio del 13,5% hasta alcanzar los 7.278 millones de euros. 992 millones de euros en crédito nuevo a la financiación de empresas y particulares. Cifras que se reflejan en el balance del pasado año y que el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, puso de relieve durante su discurso en la gala de entrega de los premios de la Fundación.

«Somos más que una entidad bancaria, somos un motor socioeconómico imprescindible en nuestra sociedad», declaró. Crecimiento que continúa con la apertura de «nuevas oficinas, generando empleo y riqueza, apoyando al mundo rural y empresarial, abanderando el sentido de la existencia y utilidad de una banca local» porque «pertenecer a un territorio no debe suponer sólo palabras huecas, tiene que conllevar trabajo, ilusión, retos, hechos y realidades», argumentó.

Trabajo que se ratifica en el hecho de que el 70% de todos los préstamos hipotecarios constituidos en 2024 en Zamora se formalizasen en Caja Rural, cuyas ratios de solvencia y eficiencia, se encuentran en las primeras posiciones del ranking nacional. Trayectoria en ascenso «gracias al apoyo de clientes y socios», pero también a la «magnífica plantilla de profesionales» para los que pidió un fuerte aplauso.

Palabras en las que quiso también tener un reconocimiento especial hacia la Junta de Castilla y León por su «celeridad» en su desarrollo del polígono industrial de Monfarracinos, que «debe suponer un polo de atracción de empresas importantes, que supondrán la generación de riqueza y empleo»

Además, felicitó a la administración regional, a la Diócesis de Zamora y a las instituciones locales por esta nueva edición de las Edades del Hombre, a punto de ser inaugurada, «pues nuestra provincia necesita de proyectos estratégicos y de envergadura que sirvan de palanca de cambio», resaltó. Asimismo, alabó la constatación definitiva de la ampliación del Centro de Transportes de Benavente, como punto neurálgico del transporte nacional.

