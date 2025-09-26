Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La emotiva experiencia de una zamorana recibida por el papa León XIV en el Vaticano

El pontífice la bendijo, sonrió durante la audiencia y mostró interés por los obsequios llevados desde Zamora

Una zamorana, recibida por León XIV en el Vaticano

Una zamorana, recibida por León XIV en el Vaticano / Vatican Media

Eugenio Viñas

Una zamorana ha vivido en las últimas horas una experiencia que tadará tiempo en olvidar al ser recibida en audiencia por el papa León XIV en el Vaticano. Gracias a un amigo sacerdote con residencia en Roma, esta creyente ha podido disfrutar de un encuentro en el que el papa la bendecido y escuchado con atención: "Estaba a gusto y no hacía más que sonreirme", relata.

Esta zamorana pudo ocupar un lugar de honor antes de encontrarse con el pontífice. Concretamente, el asiento donde estuvieron Felipe VI y Letizia en la proclamación de Robert Francis Prevost. A pesar de que la lluvia sorprendió a los asistentes ("Hacía un día buenísimo, pero en el momento de la audiencia cae el diluvio universal"), la emoción pudo con cualquier contratiempo.

Entre los presentes que la mujer entregó a León XIV para su bendición figuran un libro sobre la historia de San Ildefonso y San Atilano, la corbata que la Real Cofradía de Caballeros Cubicularios de Zamora concedió a la Comandancia de Zamora de la Guardia Civil en 2023 y un medallón de la Real Cofradía del Santo Entierro: "Lo bendijo todo, escuchó todo con verdadero interés y ha sido una experiencia fabulosa", ha apostillado.

