Otro coche golpeado en el Hospital Provincial de Zamora: "Aparcar en ese parking es jugársela"

En las últimas horas, una zamorana ha publicado el siguiente mensaje en un grupo de Facebook: "Hoy por la mañana nos han golpeado la furgoneta rozando el paragolpes, la llantas y el neumático en el parking de abajo del Hospital Provincial (en el lado derecho según se sale del parking en la segunda fila de coches). La persona que nos ha golpeado se ha dado a la fuga sin dignarse a ponernos una nota con los datos para amistosamente dar parte al seguro. Como se muestra en las fotos el coche era azul por las marcas". Para terminar, pide que si alguien ha visto algo se ponga en contacto con ella.

Por ahora, en el apartado de comentarios nadie ha podido dar más información sobre el suceso, pero decenas de usuarios han censurado la actitud del conductor que se dio a la fuga, criticado las plazas de aparcamiento de este centro hospitalario y compartido experiencias similares en el recinto. "El parking del Provincial es terrible. Tanto el de arriba como el de abajo… y la gente una sinvergüenza", ha escrito una usuaria.

"En el de abajo no hay cámaras, pero en el de arriba sí y da igual", denuncia otra usuaria a la que le sucedió lo mismo y que puso una denuncia hace semanas ante la Policía Local. Esta mujer ha explicado que en las cámaras solo se veían los siete primeros coches del aparcamiento de arriba y, por tanto, como su coche se encontraba más alejado no se pudo ver al autor de la maniobra.

"Aparcar en ese parking es jugársela. A veces aparcan tan juntos que no se puede ni entrar en el coche", lamenta otro usuario, que recomienda aparcar más lejos y llegar al Hospital Provincial andando. "Totalmente de acuerdo, son unos aparcamientos superestrechos", añade otra mujer. "Es una vergüenza que esto esté pasando tanto últimamente en Zamora", apostilla otra zamorana miembro de este grupo de Facebook.