Carlos Pollán, presidente de las Cortes : "Es un evento que en Zamora es un clásico de una entidad como la Caja Rural"

"Caja Rural está apoyando un montón de actividades de entidades de toda la comunidad y merecen todo el apoyo de las instituciones y de la sociedad", ha expresado

Carlos Pollán habla con Cipriano García, antes del inicio de la gala de los XXVIII Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora

Carlos Pollán habla con Cipriano García, antes del inicio de la gala de los XXVIII Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora

Leticia Galende

Un evento que en Zamora "es ya un clásico". Así lo definido el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, la gala anual de los premios de la Fundación Caja Rural de Zamora que este año cumple su 28ª edición.

Gala promovida por la entidad bancaria zamorana "que siempre procura devolver a los ciudadanos todo lo que los ciudadanos le están dando", ha declarado. Asimismo, Pollán ha querido resaltar la labor que está haciendo Caja Rural, no solo en Zamora, sino ya en toda la comunidad de Castilla y León, y ya incluso también fuera de la comunidad.

"Una entidad que está apoyando un montón de actividades de entidades de toda la comunidad, por lo que creo que merecen todo el apoyo de las instituciones, de la sociedad y, por supuesto, de mi persona , como presidente de las Cortes de Castilla y León", ha expresado antes del inicio de la entrega de premios que reconocerán a la Guardia Civil como Zamorano del año, a la periodista zamorana Lucía Méndez como Zamorana Ilustre, a Gerardo Hernández de Luz con el premio a la trayectoria deportiva, a la Capa Alistana con el premio Cultural y a los Pendones de Fariza y Argañín, con el premio Mundo Rural.

