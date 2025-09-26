Caja Rural lamenta la suspensión del concierto de Raphael: "Por nuestra parte hemos hecho todo lo posible"
El artista está atravesando un proceso gripal con faringitis y, por recomendación de su médico, no puede cantar
"Apenado por no cumplir con el programa establecido" en la XXVIII gala de entrega de premios de la Fundación Caja Rural en la que había sido anunciado el concierto del artista Raphael. Así ha manifestado sentirse el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García. El motivo de su ausencia: un proceso gripal con faringitis. Enfermedad por la que su médico le ha recomendado no cantar.
"Quiero pedir disculpas por la cancelación del concierto, que este año había levantado mucha expectación, pero de nuestra parte hemos hecho todo lo que hemos podido, pero al final no ha podido ser", ha pronunciado Nicanor Santos, presidente del Consejo Rector de Caja Rural de Zamora, pocos minutos antes de comenzar la entrega de galardones.
Disculpas que también pidieron en sus discursos. "Ha sido por causas ajenas a nuestras posibilidad productivas", destacó García.
No obstante, la fiesta continúa adelante con las otras dos actuaciones previstas, desde las 21.30 horas. Desde ese momento, habrá discoteca, y La Poptelera actuará a partir de las 23.00 horas de la noche, durante dos horas, y desde la una de la madrugada sonará la macrodiscoteca Renovation Experience.
Conciertos con acceso gratuito para todos los zamoranos en los exteriores del recinto ferial y con la posibilidad de llegar al mismo en los autobuses que parten desde La Marina.
