El antes y el después en las nuevas instalaciones de los efectivos de extinción
Avance a toda máquina: así ha cambiado el solar del nuevo parque de bomberos de Zamora tras un mes de obras
Las cuatro semanas de trabajos constatan la rapidez de ejecución que facilita la construcción industrializada
En cuatro semanas de trabajos, el avance de las obras del nuevo parque de bomberos de la ciudad es más que evidente. La construcción industrializada que se utiliza en esa infraestructura municipal ha permitido que las obras se desarrollen a pasos agigantados.
El sistema de construcción, con bloques prefabricados, ha hecho que en poco menos de un mes se distinga ya la fisonomía de la nueva infraestructura que acogerá a los Bomberos del Ayuntamiento de Zamora y atenderá su reivindicación histórica de contar con un parque acorde a los tiempos actuales que destierre definitivamente las actuales dependencias en precario de la antigua estación de autobuses de Zamora.
Las obras tienen un presupuesto que, tras un modificado para corregir problemas detectados en el proyecto de la torre de prácticas, se elevan a más de cuatro millones de euros que el Consistorio financia en parte con fondos europeos. Las obras las ejecuta la UTE Vilor-Mahoci.
