Autobuses gratuitos para la "gran noche" de Raphael en Zamora: horarios y recogida

"Yo soy aquél", "Qué sabe nadie" y, por supuesto, "Mi gran noche". Son algunos de los éxitos de Raphael que los zamoranos podrán disfrutar en el concierto gratuito de este viernes 26 de septiembre en Zamora en el marco de los tradicionales Premios de la Fundación Caja Rural. La actuación más esperada de la noche será a partir de las 23 horas, si bien desde las 21.30 están previstos los conciertos de La Poptelera, antes, y la macrodiscoteca Renovation Experience, después.

La entrada será libre hasta completar aforo, sin necesidad de presentar ninguna entrada o invitación, y el recinto contará con servicio de bar y "foodtrucks".

PI STUDIO

Traslado a Ifeza: parking gratuito y autobús

Si decides ir con tu vehículo hasta Ifeza, ten por seguro que tendrás sitio donde aparcar ya que se va a habilitar un parking gratuito adicional contiguo al recinto ferial con cabida para 2.000 plazas gracias a la colaboración de la Diputación Provincial. En el caso de que no dispongas de coche, la organización pone a disposición de los zamoranos autobuses gratuitos, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zamora. El servicio estará en funcionamiento desde las 20.30 horas hasta las 06.00 horas con traslados frecuentes de ida y vuelta. La salida será desde la calle Leopoldo Alas Clarín (junto al edificio de la Junta de Castilla y León).

El mito, en plena forma

Después de meses retirado de los escenarios centrado en su recuperación del linfoma cerebral que sufre, Raphael volvió este verano a los escenarios con más fuerza que nunca. A sus 82 años, el artista ha comenzado una nueva gira bajo el título de 'Raphaelísimo' con la que recorre gran parte de la geografía de nuestro país.