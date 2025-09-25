La Zamora antigua se llena de vida y colorido con los puestos del Mercado del Cerco

El interés en la ciudad por el mercado medieval se palpaba ya por la mañana. Muchos eran los zamoranos que paseaban descubriendo los productos de bisutería, juguetes para los más pequeños o alimentación desde poco antes de la iglesia de La Magdalena hasta la plaza de la seo, y que abrió sus puertas oficialmente a las seis de la tarde de este jueves.

El Mercado del Cerco abre sus puertas, desde La Magdalena hasta la Catedral de Zamora. / Alba Prieto

Entre las propuestas más singulares un puesto con todo de figuras de Playmobil, sacos y peluches térmicos o un artesano que tallaba en madera el momento el nombre que se quisiera para ponerlo en la entrada de una habitación.

Además, en la plaza de Antonio del Águila hay distintas tiendas con oficios ahora perdidos como el tinte de tejidos, la rueca de hilar o el pellejero que enlazan con otras tiendas para talleres y el tiovivo para niños y la zona de las comidas en la plaza de la Catedral.