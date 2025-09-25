Vuelven los bonos del comercio local: 185 establecimientos zamoranos para gastarlos

Los bonos solidarios del comercio zamorano, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora en colaboración con la asociación de comerciantes Azeco, acaban de iniciar una nueva edición. Las personas desempleadas de la capital zamorana pueden solicitarlos desde principios de esta semana hasta el próximo 25 de octubre, si no se agotan antes los 10.000 disponibles.

La dinámica es la misma que en anteriores ediciones y cada parado puede pedir hasta cuatro bonos que dan derecho a un descuento de quince euros cada uno por un mínimo de treinta euros de compra. Los bonos son acumulables, de forma que por una compra de 120 euros se puede obtener un descuento de 60 euros, cuantía que es compatible con cualquier otro descuento o promoción que tenga el establecimiento comercial en el que se adquieren los artículos.

La campaña, además de ayudar a las personas desempleadas, incentiva las compras en el pequeño comercio zamorano, ya que son un total de 185 los establecimientos de la ciudad adheridos, entre los que hay todo tipo de negocios. Librerías, fruterías, carnicerías, pequeños supermercados, tiendas de conveniencia y otros establecimientos de alimentación, moda infantil y de adulto, zapaterías, farmacias, tiendas de menaje y hogar o de electrodomésticos son algunos de los negocios del pequeño comercio zamorano que se han sumado a la campaña.

La solicitud de los bonos y el listado de establecimientos puede consultarse, como en anteriores ediciones de la campaña, en la web sumaysiguezamora.es.

En la presentación de la nueva edición de la campaña, el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, ha resaltado que la inversión municipal este año en la iniciativa llega a los 300.000 euros y ha subrayado que se trata de una de las campañas directas de apoyo al comercio "de las que mejor funciona" y que tiene gran éxito tras "llegar en pandemia para quedarse".

Por su parte, el presidente de Azeco, Ruperto Prieto, ha explicado que en los tres primeros días de la campaña ya se han solicitado seis mil bonos y se han gastado 800, ya que tras la solicitud, la persona desempleada dispone de siete días para hacer la compra y utilizar el bono de quince euros de descuento. Ha detallado que comercios de alimentación, equipamiento personal y ropa son en los que más se utilizan los bonos y ha indicado que se trata de una ayuda directa que "se multiplica, genera tráfico y genera fidelidad" en el comercio local.