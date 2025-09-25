UPL denuncia un abandono de los contenedores de aceite usado en la ciudad

Unión del Pueblo Leonés (UPL) en Zamora ha denunciado públicamente el estado de abandono y la falta de mantenimiento en los contenedores de recogida de aceite usado en la capital, lo que está provocando “un problema de insalubridad y un riesgo latente de contaminación en las calles de la ciudad”, han señalado.

“Desde hace semanas, son numerosas las quejas de ciudadanos que se encuentran con que los contenedores de aceite, repartidos en distintos puntos de Zamora, están completamente llenos. Esta situación hace imposible que los vecinos puedan depositar correctamente sus botellas de aceite vegetal usado, frustrando así su esfuerzo por reciclar y cuidar el medio ambiente”, consideran.

Dejar botellas en el suelo

Ante la imposibilidad de introducir el residuo en el contenedor, los ciudadanos, “actuando de manera solidaria y concienciada”, se ven obligados a dejar las botellas en el suelo, en la acera o en la calzada, en las inmediaciones del punto de reciclaje. Este acto, que busca evitar arrojar el aceite a la red de saneamiento, “tiene como consecuencia directa la contaminación del entorno”, advierten desde UPL. “Las botellas, expuestas a golpes o al sol, pueden romperse o verter su contenido, creando manchas de difícil eliminación y un riesgo de contaminación difusa que afea y ensucia el espacio urbano”, razonan.

Contenedores de aceite con suciedad en el suelo / Cedida

UPL considera que esta situación es "una clara dejación de funciones por parte del Ayuntamiento de Zamora, que es el responsable de garantizar un servicio de recogida frecuente y eficaz. “No basta con la buena voluntad de los zamoranos; la administración debe cumplir con su parte del contrato, asegurando que los contenedores no se desborden. Este problema genera una sensación de ineficacia en la gestión municipal y desincentiva a los ciudadanos a seguir colaborando en el reciclaje”, señalan.

Incrementar la frecuencia de recogida

Por todo ello, desde la Unión del Pueblo Leonés, exigen al equipo de gobierno municipal una actuación “inmediata y contundente” para resolver este problema. “Es imperativo que se incremente la frecuencia de la recogida del aceite usado para evitar que los contenedores permanezcan llenos, se limpien las zonas afectadas y se garantice que el sistema de reciclaje funcione correctamente, en beneficio de la limpieza de la ciudad y el medio ambiente”, subrayan.