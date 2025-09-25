Estas son las iglesias más bonitas de Zamora, según nuestros lectores

Si Zamora es considerada la capital mundial del románico... lo es por algo. No solo porque alberga más de 20 templos en su casco histórico y alrededores, sino por su extraordinaria belleza y una riqueza arquitectónica que a veces los propios zamoranos no saben valorar por la cotidianeidad de pasear a diario entre estas iglesias.

Le hemos preguntado a nuestros lectores cuál es para ellos el templo más bonito de Zamora y las respuestas no tienen desperdicio. Si bien es cierto que Santiago El Burgo, la Magdalena y San Claudio de Olivares han sido las más repetidas -Catedral aparte- las respuestas sorprenden con otras joyas como San Juan, los Salesianos, Lourdes o incluso la del Santo Sepulcro o San Lázaro. "La Magdalena por su sepulcro único en Zamora y Santiago el Burgo por su puerta y porque es la única iglesia románica de la ciudad que todavía conserva las tres naves". No obstante, en términos generales, todos coinciden en algo: "Cada una tiene algo único y muy interesante".

El IBI y el "con la Iglesia hemos topado"

Como en casi todas las encuestas, siempre hay hueco para el chascarrillo. Entre ellas, la de un lector para el que la mejor iglesia es "la que paga el IBI, es decir, ninguna"... y que "con la Iglesia hemos topao", salta otro.

Otros miran más allá de la capital y saltan a la provincia, con templos mencionados como los de La Hiniesta, Molacillos, Ferreros de Sanabria, Carbajales de Alba, Moraleja del Vino o San Pedro de la Nave.