El renovado aparcamiento de Ifeza, listo para estrenarse en los premios de Caja Rural

Las obras de pavimentación y señalización en aparcamientos y viales del recinto ferial Ifeza se han completado en dos semanas. El plazo era de dos meses, pero los trabajos se han acelerado para conseguir que estuvieran listos antes de la celebración de los XXVIII Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora. "Quiero agradecer públicamente que hayan cumplido escrupulosamente con el plazo tan leonino que le dimos, porque le dijimos que queríamos tener todo esto terminado para este jueves y la verdad es que han cumplido con creces", ha destacado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

La empresa Áridos Aglomerados Martín, de Salamanca, ha sido la adjudicataria de las obras que hoy han sido recepcionadas por la institución provincial. Los trabajos han consistido en la renovación del aglomerado del firme en todos los aparcamientos y la parte de accesos. Un firme que estaba muy envejecido, con bastantes arquetas rotas y problemas en canalizaciones. Obras que han contado con una inversión total de 257.609 euros (IVA incluido) financiada con cargo al Fondo de Cooperación Económica Local General 2025, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

En total, se ha actuado en 27.000 metros cuadrados de aglomerado, alrededor del propio recinto, donde se han extendido 2.500 toneladas de aglomerado en caliente con una capa de espesor en todo el pavimento de 4 centímetros. También, se ha reordenado todo el parking del recinto ferial, ganando 50 plazas, al pasar de 750 plazas de aparcamiento a 800, en las que se incluyen 20 plazas para personas con movilidad reducida, situadas en la zona más cercana a los accesos del edificio.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez. / Alba Prieto / LZA

Por otro lado, se han realizado dos obras complementarias, con otra empresa, una para contar con nuevas vías de evacuación en el perímetro del recinto para grandes eventos con el fin de cumplir con la normativa actual. Y, una segunda actuación, para pulir la nave de cristal pequeña de la entrada, sellando todas las fisuras dándole un tratamiento con resina epoxi "para dejarle un aspecto completamente nuevo", ha explicado Faúndez.

Modernización integral

Esta actuación se enmarca dentro de un ambicioso plan integral de modernización del recinto ferial Ifeza, cuya inversión total asciende a 1.568.488 euros y que incluye la climatización integral de la nave principal y salas de la primera planta, junto con un sistema automatizado, por 886.270 euros; la ampliación y mejora de la instalación eléctrica de baja tensión, tanto en interiores como exteriores, 269.680 euros; la renovación del pavimento (27.000 metros cuadrados) y pintura de aparcamientos, pasos de peatones y plazas accesibles, 290.226 euros; la sustitución de lucernarios por modelos más duraderos y eficientes, 107.311 euros; y el cambio de puertas de emergencia laterales, 15.000 euros.

Tras la reunión con las empresas adjudicatarias de los trabajos, el presidente de la Diputación ha afirmado que se ha garantizado que antes de final de año estarán las obras terminadas, excepto la referente a la climatización, que cuenta con un plazo hasta finales del mes de enero de 2026, por lo que toda la programación de ferias y eventos se mantendrá.

"Con toda estas reforma y algunas más que vamos a hacer el año que viene, como la instalación de placas solares para autoconsumo, que aún no está presupuestado, nos vamos a ir a una inversión de casi 1.700.000 euros, para esta apuesta que ha hecho este grupo de gobierno, de invertir en Ifeza y que se convierta en un recinto ferial de referencia en Castilla y León", ha subrayado el dirigente alistano.

Aparcamiento disuasorio

Ante la previsión de la gran afluencia de personas que se espera que acudan a los conciertos de la Fundación Caja Rural, con Raphael como gran artista invitado, la Diputación ha cedido un espacio complementario dentro de la finca de su propiedad para reforzar los aparcamientos. Espacio contiguo al recinto ferial que tendrá una capacidad de 2.000 plazas y que estará abierto desde las 20.00 horas.