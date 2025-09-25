La red eléctrica llega al límite, con un 82% de capacidad ocupada en Zamora

La publicación de los mapas de distribución energética en España constata una situación preocupante en Zamora. La infraestructura que recoge la energía que se produce para su reparto en función de la demanda se encuentra en la provincia al límite de su capacidad. En concreto, en Zamora, la ocupación de la red alcanza un 82%, un porcentaje que, en la práctica, hace que la mayor parte de nudos se encuentren sin capacidad de conexión de industrias y viviendas.

La ocupación límite en la red de distribución, que viene a ser como la "autopista" de la electricidad en España, hace necesario reforzar la red, algo así como ampliar carriles de esa "autopista" de la energía. Al respecto, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), de la que forman parte multinacionales del sector como Iberdrola, Endesa o EDP, apunta que al estar un porcentaje significativo de nudos ya saturado en Zamora y otras provincias (a nivel nacional llegan al 83,4% de saturación y en Castilla y León al 85%) se impide conectar nueva demanda en esos nudos. Ante ese desafío, los socios de Aelec consideran imprescindible "reforzar y digitalizar la red de distribución, incrementando su capacidad" para poder integrar la nueva demanda eléctrica. Para ello, Aelec ve esencial tener un esquema regulatorio y un modelo retributivo "coherente y estable" que asegure la recuperación de inversiones y atraiga la inyección económica necesaria para incrementar esa capacidad de la red.

Nudos sin capacidad de conexión de la industria y la vivienda en la red de distribución energética española. / Ical

Además de ese modelo retributivo que atraiga la inversión, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica advierte que es fundamental contar con una planificación ágil o mecanismos rápidos que permitan reforzar la red allí donde la demanda lo requiere "evitando cuellos de botella que frenen la transición energética y los procedimientos para liberar capacidad". Se trata de condiciones imprescindibles, ya que si no "no será posible conectar a la industria, la vivienda, el almacenamiento o la movilidad eléctrica, desaprovechando el potencial de las energías renovables y limitando el crecimiento económico y la competitividad que la electrificación puede aportar a España", advierte Aelec.

Inversiones en juego

La necesidad de inversión en la red eléctrica la trasladarán los consejeros de la Junta de Castilla y León Carlos Fernández Carriedo y Juan Carlos Suárez-Quiñones en la reunión que mantienen este viernes con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard. El Ejecutivo autonómico esgrime que hay 15.000 millones de inversión empresarial en la comunidad pendientes de que se les garantice el suministro.