Niña Coyote eta Chico Tornado presentan su último disco en Zamora

Niña Coyote eta Chico Tornado llega a Zamora el próximo 27 de septiembre con un concierto en El Pub Numancia.

El dúo donostiarra, célebre por la fuerza arrolladora de sus directos, presentará su nuevo disco "Atea" en una noche que promete ser inolvidable para la escena local.

Desde su formación, Úrsula Strong (batería) y Koldo Soret (guitarra y voz) han convertido su proyecto en una referencia del rock estatal. Su sonido, basado en riffs densos y percusión demoledora, ha hecho vibrar escenarios de medio mundo, compartiendo cartel con bandas como Queens of the Stone Age, Megadeth, Bad Religion o Kiss, indican desde la organización del concierto.

El lanzamiento de “Atea” supone un regreso a su esencia más cruda, con incursiones en terrenos punk, psicodélicos y stoner. Su directo en Zamora comienza el sábado 27 a las 22.00 horas y las entradas pueden comprarse de manera anticipada en el Pub Numancia por 15 euros más gastos y en ticketgate.es y también en la noche del concierto en taquilla por 18 euros.