El Museo de Zamora organiza un ciclo de conferencias en octubre

El Museo de Zamora ha programado una serie de conferencias divulgativas para los tres primeros jueves del mes de octubre bajo la denominación de "Colección y Patrimonio”.

Francisco J. González de la Fuente, Sofía Rojas Miguel y Óscar Rodríguez Monterrubio abordarán los orígenes del yacimiento romano de El Castrico en Rabanales a través de dos hallazgos singulares el día 2 de octubre.

El ciclo prosigue con Eduardo Fuentes Ganzo quien ahondará en el tesoro de la plaza de Arias Gonzalo de Zamora y el dinero usado en Castilla en torno a 1440 el próximo 9 de octubre.

Con la charla “La imaginería procesional en la obra de Ramón Álvarez” a cargo del historiador José Andrés Casquero el día 16 de octubre concluyen las intervenciones.

Todas las charlas serán a las 19.30 horas en el salón de actos con entrada libre hasta completar su aforo.