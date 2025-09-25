El Museo de Zamora organiza un ciclo de conferencias en octubre
El yacimiento de El Castrico, el tesoro de la plaza de Arias Gonzalo y Ramón Álvarez serán las temáticas
El Museo de Zamora ha programado una serie de conferencias divulgativas para los tres primeros jueves del mes de octubre bajo la denominación de "Colección y Patrimonio”.
Francisco J. González de la Fuente, Sofía Rojas Miguel y Óscar Rodríguez Monterrubio abordarán los orígenes del yacimiento romano de El Castrico en Rabanales a través de dos hallazgos singulares el día 2 de octubre.
El ciclo prosigue con Eduardo Fuentes Ganzo quien ahondará en el tesoro de la plaza de Arias Gonzalo de Zamora y el dinero usado en Castilla en torno a 1440 el próximo 9 de octubre.
Con la charla “La imaginería procesional en la obra de Ramón Álvarez” a cargo del historiador José Andrés Casquero el día 16 de octubre concluyen las intervenciones.
Todas las charlas serán a las 19.30 horas en el salón de actos con entrada libre hasta completar su aforo.
