El Mercado del Cerco de Zamora calienta motores

El mercado medieval del Cerco de Zamora reunirá a un total de 80 puestos de artesanía desde hoy y hasta el domingo 28 de septiembre, distribuidos desde la iglesia de La Magdalena a la plaza de la Catedral. La actividad contará con una amplia animación integrada por pasacalles, espectáculos de dragones, música, talleres temáticos y la presencia de soldados en las inmediaciones de la Puerta del Obispo.

El responsable de la empresa Balconet, organizadora del evento, Juan Cantero, explicó que todas las propuestas "están dirigidas a todos los públicos, sobre todo a los niños, porque hay juegos de ingenio, talleres participativos, atracciones artesanales, duendes...". Tampoco faltará la música, con conciertos en la plaza de la Catedral, así como "pasacalles musicales". Además, añadió que "hay dos eventos que acompañamos con la caballería, que es la inauguración y el último, el del entierro de los hijos de Arias Gonzalo".

De manera paralela, habrá actuaciones teatrales a cargo de seis agrupaciones de teatro de la ciudad, que consistirán en rutas teatrales, paseos comentados por el casco histórico y actuaciones como tal.

Las representaciones comienzan hoy, jueves 25 de septiembre, a partir de las 21.00 horas con "El Cerco de Zamora según el pueblo" a cargo de Fantasía Teatro desde el arco de doña Urraca. El relevo lo tomará el viernes Atrezzo Teatro a las 21.30 horas en la plaza de la Catedral con la propuesta "Zamora la bien cercada", mientras que el sábado, en los Jardines del Castillo a partir de las 22.00 horas, La Tijera pondrá en escena "La senda del triunfo". El domingo habrá dos espectáculos, Juan del Enzina y Natus, en la plaza de la Catedral desde las 19.00 horas, representarán "¿Historia de una traición?", y a las 20.00 horas Capitonis Durii recreará la despedida de los muertos en el duelo frente a Diego Ordóñez en "Entierro de los hijos de Arias Gonzalo" desde el Castillo hasta concluir en la plaza de San Martín, donde tendrá lugar una pequeña representación.

"Es una cita de las que se esperan en Zamora con ganas, con ilusión, que convierten a la ciudad y a toda la parte histórica en un lugar para disfrutar de las tradiciones del medievo, para realizar compras, para disfrutar de las tabernas y de la gastronomía" esgrimió el concejal de Festejos y Promoción Económica David Gago.

El edil aludió aque el mercado del Cerco de Zamora tiene lugar en septiembre, "ya que alrededor de esta fecha, entre finales de septiembre y principios del mes de octubre, se produjeron los hechos".