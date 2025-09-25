Las hipotecas de viviendas aumentan un 60% en lo que va de año en Zamora
El importe de los créditos concedidos para la compras de casa en los siete primeros meses del año asciende a más de 54 millones de ueros frente a los 34 millones del mismo periodo de 2024
Los créditos concedidos para financiar la compraventa de viviendas en la provincia de Zamora continúan en ascenso y en los siete primeros meses del año, según la estadística dada a conocer este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se han suscrito 610 nuevas hipotecas concedidas para la compra de una casa, frente a las 377 contabilizadas en el mismo periodo de 2024.
Eso supone un incremento del 61,8% que fue mayor aún y alcanzó el 70% solo en el mes de julio. Por su parte, el importe concedido en esas hipotecas experimentó un incremento similar, de casi el 60%. En concreto, los créditos hipotecarios de viviendas en Zamora sumaron 54.611.000 euros en los siete primeros meses del ejercicio actual, mientras que entre enero y julio de 2024 la cuantía concedida en esos créditos hipotecarios fue de 34.188.000 euros, lo que supone un aumento del 59,7%.
El mes de julio fue el único en el que la cuantía de este tipo de créditos superó los diez millones de euros en Zamora, ya que en ningún otro mes de este año se llegó a un número de ocho cifras. Frente a esos 10.818.000 euros anotados hace dos meses, en julio del año pasado el dinero de las hipotecas de viviendas concedidas en Zamora fue de 6.488.000 euros.
