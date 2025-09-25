Faúndez: "Voy a acudir a la manifestación porque entiendo que estamos haciendo una reivindicación justa"

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha confirmado su presencia a la protesta frente a la sede de Renfe en Madrid a las 12.00 horas.

"Yo como presidente voy a acudir a esa manifestación porque entiendo que estamos haciendo una reivindicación justa, estamos hablando de un servicio que existía y que se ha quitado en la comarca de Sanabria-Carballeda", ha pronunciado el dirigente alistano.

Protesta para la que se han habilitado autobuses desde Zamora capital y Sanabria para facilitar que acuda el mayor número posibles de personas.

Reivindicación que, desde la Diputación, mantendrán activa parara mostrar el rechazo de la provincia a la reducción del número de servicios de Alta Velocidad en la estación Sanabria AV desde el pasado mes de junio; un cambio en las frecuencias que en la práctica anula la utilidad de este medio de transporte para quienes más lo usaban desde su inauguración en 2021, es decir, los sanabreses que se desplazan a diario a Zamora para trabajar o acudir a sus citas médicas, y los zamoranos que tienen su puesto de empleo en la comarca noroccidental.

"Hasta que ese servicio no se reponga, yo como presidente voy a estar ahí y la institución a la que represento también va a estar ahí", ha reiterado Faúndez.