Día de convivencia para inaugurar la pista de juegos autóctonos en San Isidro
Este sábado la nueva instalación acoge competiciones de billar romano y petanca, así que una exhibición de lucha leonesa
B. B. G.
El concejal de Participación Ciudadana, Pablo Novo, ha presentado la Jornada de Convivencia Vecinal en la pista de juegos autóctonos, inaugurada recientemente en el barrio de San Isidro, que se celebrará este sábado, 27 de septiembre, a partir de las 11.00 horas.
El objetivo es que esta nueva pista de juegos “se convierta en un punto de encuentro, de celebración y de orgullo compartido por todo el barrio y por la ciudad”, ha señalado Novo.
La puesta en funcionamiento de esta pista de juegos autóctonos ha permitido recuperar para uso público una parcela que estaba en desuso, con una superficie de unos tres mil metros cuadrados. La adecuación se centró en actuaciones para dotarla de pistas de petanca, calva, tanga y billar romano, además de contar con una zona ajardinada para exhibiciones de lucha leonesa. De todas ellas se podrá disfrutar en esta jornada de convivencia el fin de semana.
Programación
La asociación Don Sancho será la encargada de inaugurar este evento, con una actuación a las 11.00 horas. Una hora más tarde habrá una exhibición de lucha leonesa, completando la jornada por la tarde, con competiciones de billar romano (16.00 horas) y petanca (18.00 horas).
El concejal de Participación Ciudadana ha animado a todos los vecinos de San Isidro y a todos los ciudadanos y ciudadanas de Zamora a que participen en esta jornada, “ya que no solo se trata de inaugurar unas instalaciones, sino de poner en valor nuestras tradiciones, fomentar la convivencia y recuperar espacios públicos que estaban en desuso para transformarlos en lugares vivos, útiles y con identidad propia”, señala.
Esta jornada se enmarca dentro de las actividades del programa organizado por Faveza, con motivo del Día del Vecino.
