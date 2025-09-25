La colección municipal de rótulos cuenta desde hoy con un nuevo letrero icónico

Hasta hace unos pocos meses, era uno de los locales comerciales más conocidos de Zamora, además de uno de los que más solera atesoraba debido a su antigüedad. Desde este jueves, 25 de septiembre, es una pequeña parte de la historia reciente de la ciudad. Hablamos de 'Librería PYA', cuyos carteles exteriores han sido hoy 'rescatados' a iniciativa de Zamorateca y su proyecto 'Zamora Patrimonio Gráfico'. Para estas labores, han contado con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, que ha sido el encargado de retirar la rotulación que se encontraba sobre este comercio del número 11 de la calle Santa Clara.

El proyecto 'Zamora Patrimonio Gráfico' surgió en 2022 con el afán de conservar para siempre distintos rótulos, letreros o cartelería en general que formara parte de la historia de la ciudad. Da un poco igual que hablemos de tiendas, restaurantes u otros establecimientos que hayan formado parte en algún momento del paisaje de 'La perla del Duero'. En casos como el de este jueves, su trabajo consiste también en proponer a otras instituciones la retirada y posterior custodia de cartelería ya desfasada. O como ellos lo llaman, 'rescatar' estos elementos que han dado color a las calles de la capital.

En el caso de la 'Librería PYA', se trata de un negocio fundado hace décadas por Luisa Avedillo y Eusebio Martín López en la misma ubicación de la que han sido retirados los carteles esta mañana. Con el paso del tiempo, sus locales se expandieron por otros puntos de la ciudad, como las avenidas Tres Cruces o Requejo. Tras esta labor casi centenaria que se fue transmitiendo de padres a hijos y que ha servido para proveer de libros a un número infinito de zamoranos, cerró sus puertas el pasado mes de octubre debido a la jubilación de los últimos dueños que regentaban y dirigían los tres emplazamientos de 'Librería PYA'.