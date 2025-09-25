Boom inmobiliario: hipotecas y ventas suben más del 50% en Zamora

Al nuevo boom inmobiliario que vive España no es ajeno Zamora. Las cifras no dejan lugar a dudas de la línea ascendente del último año. Los datos del mes de julio publicados este jueves por el INE así lo constatan. En la provincia, en el acumulado de los siete primeros meses del año, la compraventa de viviendas se incrementa casi un 53% respecto al mismo periodo de 2024 y en las hipotecas constituidas el incremento es de casi el 62%, según ponen de relieve las estadísticas oficiales.

De esta forma, los créditos concedidos para financiar la adquisición de una casa o un piso en la provincia de Zamora continúan en ascenso y en los siete primeros meses del año se han suscrito ya 610 nuevas hipotecas concedidas para la compra de vivienda, frente a las 377 contabilizadas en el mismo periodo de 2024.

Eso supone un incremento del 61,8% que fue mayor aún y alcanzó el 70% solo en el mes de julio. Por su parte, el importe concedido en esas hipotecas experimentó un incremento similar, de casi el 60%.

En concreto, los créditos hipotecarios de viviendas en Zamora sumaron 54.611.000 euros en los siete primeros meses del ejercicio actual, mientras que entre enero y julio de 2024 la cuantía concedida en esos créditos hipotecarios fue de 34.188.000 euros, lo que supone un aumento del 59,7%.

El mes de julio fue el único en el que la cuantía de este tipo de créditos superó los diez millones de euros en Zamora, ya que en ningún otro mes de este año se llegó a un número de ocho cifras.

Frente a esos 10.818.000 euros anotados hace dos meses, en julio del año pasado el dinero de las hipotecas de viviendas concedidas en Zamora fue de 6.488.000 euros, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística. Este año, en enero también se rozaron los diez millones de euros en créditos hipotecarios mientras que en mayo llegaron a 8,6 millones, con más de dos millones de incremento sobre el mejor de los siete primeros meses de 2024, el de julio.

Por lo que respecta a las ventas, entre enero y julio de este año se han contabilizado un total de 1.313 compras de casas y pisos, de las que 1.141 eran vivienda usada y 172 de nueva construcción. Eso supone un incremento en las operaciones de compraventa de vivienda del 52,8% respecto a esos mismos meses del año pasado, un tirón que es especialmente notable en la segunda mano, donde el aumento fue del 54,6%, siempre según datos de la provincia de Zamora recogidos de la estadística de transmisiones de derechos de la propiedad que elabora periódicamente el INE.

En los siete primeros meses del año se registraron un total de 9.600 transmisiones patrimoniales de fincas, tanto rústicas como urbanas y no solo mediante compraventa, también por permuta, herencia o donación.