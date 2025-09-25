Baychimo Teatro regresa de China a Zamora con los deberes hechos

"El público chino y el público español respondemos a las mismas cosas. La alegría o el amor son principios que nos mueven a todos. Hay barreras culturales y diferencias culturales obvias, pero no afectan a lo que es los principios fundamentales de las relaciones entre los seres humanos" señala desde Baychimo Teatro, Moncho Enríquez, tras regresar de un viaje de trabajo a China donde la compañía teatral zamorana ha llevado a cabo ocho representaciones de su último montaje "Sum", seis para público infantil y dos para profesionales, y ha concluido la adaptación de esta obra para que sea llevada a los escenarios por toda China.

A la izquierda, una sesión de trabajo y a la derecha,todos los actores con elementos del montaje «Sum» que juega con las sombras. | CEDIDAS

Los zamoranos ya habían iniciado los contactos con las profesionales que llevarán a cabo el montaje en el país asiático a través de plataforma Zoom. En persona han comprobado que se trata de un equipo humano "muy generoso. Son profesionales preparadísimas a todos los niveles" subraya el director del espectáculo teatral sin palabras donde dos actrices juegan con la acción, con el cuerpo e incluso con la expresión de la acción física el objeto luz y su consecuencia sombra, o viceversa.

Baychimo Teatro regresa de China con los deberes hechos

El responsable de la dramaturgia, planteada para la primera infancia es decir para espectadores de meses hasta los seis años, atestigua que en la adaptación del montaje creado por Baychimo Teatro "existen un montón de matices que pueden hacer que se desvirtúe tu trabajo de alguna forma porque se trata de otro equipo humano que va a jugar con ese material sensible y que... le puede dar, incluso, la vuelta".

Sin embargo, en el intercambio con las actrices en Shanghái trabajaron cómo "relacionarse con el espectáculo" desde la perspectiva que lo habíamos hecho los zamoranos. "Nos apetecía compartirlo con ellas y que ellas querían profundizar en lo que nosotros habíamos hecho y en los por qué" certifica Moncho Enríquez.

Las actrices Rosa Encinas y Paloma Leal en plena representación de "Sum" / Cedida

Baychimo compartió con sus colegas también sus principios artísticos. "Les explicamos nuestra mirada hacia el teatro para niños y niñas, una mirada a la infancia y a nosotros mismos como interlocutores de la infancia que, en un momento dado, había que ponerlo en el escenario" relata Moncho Enríquez satisfecho por "el respeto" mostrado con la concepción original de "Sum" por parte del equipo que ahora representará el montaje a los niños y niñas a lo largo de todo China.

El también actor señala que "desarrollamos un lenguaje contemporáneo" y "nosotros ponemos retos, les generamos preguntas, pero nosotros nunca hemos dado una respuesta desde el escenario, ese es nuestro objetivo y es nuestra obligación".

Trayectoria

"Sum", que se estrenó el pasado año en El Petit de Sabadell, uno de los festivales más importantes de artes escénicas de España para la primera infancia, está dando muchas alegrías a los intérpretes zamoranos que hace casi 15 años se embarcaron en la empresa de fundar una nueva compañía teatral.

Además, el montaje ha alcanzado la fase final de los Premios de Artes Escénicas de Castilla y León en la categoría de Mejor Espectáculo para la Infancia y la Juventud. El fallo del jurado, que deberá discernir entre otras dos propuestas más, se dará a conocer el jueves 16 de octubre en el Teatro Principal de Burgos.

Las integrantes de Baychimo en una función. / Cedida

Desde Baychimo Teatro reconocen que "Sum", premiado en Gijón, está cumpliendo "algunos de los objetivos que teníamos que eran abrir las perspectivas de trabajo fuera de España, algo que con otros espectáculos que empleaban la palabra no habíamos podido hacer con tanta facilidad".

Zamora y gira

Con la función, que podrá verse el próximo día 18 de octubre a las 17.00 horas sobre el escenario del Teatro Principal de Zamora, iniciarán una gira nacional a finales de año, para luego en el 2026 dar el salto internacional con actuaciones ya cerradas en festivales para la primera infancia de Italia, de Brasil, Portugal o Francia.