Azehos muestra su apoyo a la manifestación en defensa del AVE en Sanabria

La Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (Azehos) expresa su firme respaldo a la manifestación convocada por la Alianza UPA-COAG para el próximo sábado 27 de septiembre de 2025, a las 12:00 horas, frente a la sede de Renfe en Madrid (avenida Ciudad de Barcelona, 4), en protesta por la supresión de frecuencias del AVE en la estación de Sanabria.

Desde Azehos consideran que la reducción de los servicios ferroviarios de alta velocidad supone un duro golpe para el desarrollo económico y social de la comarca de Sanabria y de toda la provincia de Zamora. Esta decisión no solo dificulta la movilidad de los residentes, sino que también frena el creciente potencial turístico de la región, un pilar clave para el sector hostelero que representamos. La conectividad es esencial para atraer visitantes, fomentar el empleo y combatir la despoblación que afecta a nuestros pueblos.

Por eso, la asociación de hosteleros apoya plenamente esta movilización, "que refleja una reivindicación justa y necesaria para recuperar las frecuencias del AVE previas a los recortes". Desde Azehos instan a todos los empresarios, trabajadores y ciudadanos de Zamora a unirse a esta causa, participando en la manifestación o apoyándola desde sus comunidades. "La lucha por un transporte público eficiente es también una lucha por el futuro de nuestras comarcas", recuerdan.

Azehos hace un llamamiento a las familias zamoranas residentes en Madrid para que se sumen a esta acción, demostrando que la voz de Zamora se escucha con fuerza.

"Reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de la provincia y con iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades para las zonas rurales", expresa la asociación en un comunicado emitido este jueves, en el que inciden en que que la restauración de las frecuencias del AVE es un paso imprescindible para garantizar la viabilidad económica, el acceso a servicios esenciales y la promoción del turismo en Sanabria.