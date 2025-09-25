Los artistas zamoranos tendrán su sala de exposiciones en el antiguo Palacio de la Diputación

En marcha la segunda fase para recuperar el uso del antiguo Palacio de la Diputación Provincial, emplazado en la calle Ramos Carrión de Zamora. Nuevo proyecto que contempla rehabilitar un espacio como sala de exposiciones permanente de la obra de artistas zamoranos, además de una zona dedicada a muestras temporales. Proyecto que se encuentra ya en fase de redacción por lo que se espera que pueda licitarse antes de finales de año.

La obra dará respuesta a una reivindicación histórica de los artistas zamoranos para contar con un lugar que albergue sus obras. "Es una deuda también de Zamora con ellos, de la que la Diputación se va a hacer cargo, pero también para proveer a la ciudad de una sala de exposiciones digna y de calidad para que otras muestras de gran importancia puedan venir", detalla Víctor López de la Parte, diputado de Educación, Cultura y Turismo. De este modo, Zamora ofrecerá a ciudadanos y visitantes la posibilidad de disfrutar de una sala de exposiciones de "categoría y de un nivel" que pueda conseguir traer a la capital muestras relevantes.

Segunda fase de una importante actuación en el histórico edificio que ha comenzado con la eliminación de las barreras arquitectónicas para facilitar su accesibilidad, transformando parte de sus dependencias en una oficina de turismo conjunta entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Zamora.

600.000 euros para avanzar en la restauración del inmueble

La Diputación de Zamora ha habilitado una nueva partida de 600.000 euros para avanzar en la restauración del antiguo Palacio de la Diputación. Una obra importante para la reapertura del edificio con una primera fase que ya está en licitación por un precio de más de medio millón de euros, IVA incluido, para llevar a cabo las obras de adecuación de tres despachos y el elevador de acceso a las nuevas dependencias de la oficina de información turística que la institución compartirá con el Ayuntamiento de la capital.

La segunda parte es dotarlo de mayor uso creando una sala de exposiciones homologada "porque no hay ninguna en la provincia ni en la ciudad y que sea un sitio visitable como recurso turístico donde estén los trabajos de los artistas zamoranos, ese es el objetivo", declara el presidente de la Diputación, Javier Faúndez. Dinero que se destinará "en recuperar el patrimonio de la institución que, lógicamente no podemos abandonar, y poner en valor el antiguo Palacio", reitera el dirigente.