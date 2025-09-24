El zamorano Antonio Guerra gana el IV Premio Internacional Ankaria Photo

El fotógrafo Antonio Guerra se ha alzado con la IV Edición del Premio Internacional Ankaria Photo por su proyecto "Elevar la tierra, desaparecer", una propuesta creativa a medio camino entre la fotografía, la escultura y la instalación que se adentra en los paisajes transformados por la minería para convertirlos en un laboratorio de imágenes y memorias.

Al Premio Internacional Ankaria Photo, convocado por la Fundación Ankaria, han concurrido un total de 210 proyectos de artistas visuales procedentes de diferentes países con propuestas innovadoras que se proyectan al futuro de la fotografía, según recoge Europa Press.

El primer premio consiste en una dotación en metálico de 3.000 euros y el segundo 2.000 euros, además de formar parte de la exposición que la Fundación Ankaria prepara con los proyectos ganadores hasta el momento.

El proyecto del artista visual zamorano Antonio Guerra Casquero conecta la huella industrial de enclaves como la Gran Corta de Fabero en León y las minas de Riotinto, en la provincia de Huelva, con los propios procesos de creación y desgaste de la imagen fotográfica.

Las piezas resultantes están efectuadas con materiales de desecho, como cartuchos de tinta, lodos mineros o líquidos de balsas de residuos, para generar un relato que mezcla naturaleza y tecnología.

El zamorano ha expuesto en instituciones como Robert Capa Center de Budapest, en el Centro Niemeyer de Asturias, en el DA2 de Salamanca, en Festival PhotoEspaña de Madrid, Breda Photo Holanda, Círculo de Bellas Artes de Madrid, CA2M Móstoles, la Bienal de Artistas del Mediterráneo en Italia y Grecia, entre otros espacios.

Suscríbete para seguir leyendo